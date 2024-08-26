https://ria.ru/20240826/belgorod-1968496820.html

Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном

Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном - РИА Новости, 26.08.2024

Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение о проведении срочной служебной проверки на соответствие занимаемым должностям руководителей... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:04

2024-08-26T13:04

2024-08-26T13:04

специальная военная операция на украине

ракитянский район

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение о проведении срочной служебной проверки на соответствие занимаемым должностям руководителей муниципальных образований в связи с ситуацией в Ракитянском районе. "События в Ракитянском районе показали, что это все не соответствует. У меня такое поручение: провести служебное расследование в течение трех дней и дать заключение на соответствие занимаемых должностей руководителей", - сказал Гладков во время совещания регионального правительства. По словам губернатора, проверят руководителей муниципальных образований, а также заместителей глав администраций, отвечающих за вопросы безопасности и гражданскую оборону. Для проведения проверки Гладков поручил привлечь заместителя губернатора, руководителя аппарата, заместителей по внутренней политике и взаимодействию с силовыми структурами, куратора, управление общественной безопасности, а также представителей МЧС, Минобороны, ФСБ и МВД. Глава региона также поставил задачу провести повторные тренировки в муниципалитетах до конца недели и представить ему отдельный доклад по трем районам в понедельник. "Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей?! Задача понятна. Вопрос - депремирование или объявление взысканий за невыполнение как требований законодательства в рамках гражданской защиты, так и прямых поручений высшего должностного лица", - заключил Гладков. Ранее губернатор сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, 14 пострадали. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html

https://ria.ru/20240826/ritter-1968421569.html

ракитянский район

россия

белгородская область

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ракитянский район, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины