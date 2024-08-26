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Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/belgorod-1968496820.html
Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном
Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном - РИА Новости, 26.08.2024
Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение о проведении срочной служебной проверки на соответствие занимаемым должностям руководителей... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:04
2024-08-26T13:04
специальная военная операция на украине
ракитянский район
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение о проведении срочной служебной проверки на соответствие занимаемым должностям руководителей муниципальных образований в связи с ситуацией в Ракитянском районе. "События в Ракитянском районе показали, что это все не соответствует. У меня такое поручение: провести служебное расследование в течение трех дней и дать заключение на соответствие занимаемых должностей руководителей", - сказал Гладков во время совещания регионального правительства. По словам губернатора, проверят руководителей муниципальных образований, а также заместителей глав администраций, отвечающих за вопросы безопасности и гражданскую оборону. Для проведения проверки Гладков поручил привлечь заместителя губернатора, руководителя аппарата, заместителей по внутренней политике и взаимодействию с силовыми структурами, куратора, управление общественной безопасности, а также представителей МЧС, Минобороны, ФСБ и МВД. Глава региона также поставил задачу провести повторные тренировки в муниципалитетах до конца недели и представить ему отдельный доклад по трем районам в понедельник. "Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей?! Задача понятна. Вопрос - депремирование или объявление взысканий за невыполнение как требований законодательства в рамках гражданской защиты, так и прямых поручений высшего должностного лица", - заключил Гладков. Ранее губернатор сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, 14 пострадали. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html
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ракитянский район, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ракитянский район, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков потребовал провести проверку после гибели людей в Ракитном

Гладков поручил провести проверку после гибели людей в белгородском Ракитном

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение о проведении срочной служебной проверки на соответствие занимаемым должностям руководителей муниципальных образований в связи с ситуацией в Ракитянском районе.
"События в Ракитянском районе показали, что это все не соответствует. У меня такое поручение: провести служебное расследование в течение трех дней и дать заключение на соответствие занимаемых должностей руководителей", - сказал Гладков во время совещания регионального правительства.
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По словам губернатора, проверят руководителей муниципальных образований, а также заместителей глав администраций, отвечающих за вопросы безопасности и гражданскую оборону. Для проведения проверки Гладков поручил привлечь заместителя губернатора, руководителя аппарата, заместителей по внутренней политике и взаимодействию с силовыми структурами, куратора, управление общественной безопасности, а также представителей МЧС, Минобороны, ФСБ и МВД. Глава региона также поставил задачу провести повторные тренировки в муниципалитетах до конца недели и представить ему отдельный доклад по трем районам в понедельник.
"Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей?! Задача понятна. Вопрос - депремирование или объявление взысканий за невыполнение как требований законодательства в рамках гражданской защиты, так и прямых поручений высшего должностного лица", - заключил Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, 14 пострадали. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.
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Специальная военная операция на УкраинеРакитянский районРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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