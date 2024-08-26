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Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России - РИА Новости, 26.08.2024
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16:22 26.08.2024 (обновлено: 18:12 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bank-1968556670.html
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России - РИА Новости, 26.08.2024
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России по системе "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:22
2024-08-26T18:12
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ТБИЛИСИ, 26 авг - РИА Новости. Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России по системе "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости. Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка доступных систем для переводов. "Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка", - заверили РИА Новости в банке. На данный момент система "Золотая корона" вновь доступна в приложении банка в списке систем денежных переводов.
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технологии, грузия, россия, экономика
Технологии, Грузия, Россия, Экономика
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России

Грузинский банк "ТБС" возобновил получение переводов из РФ по "Золотой короне"

© SputnikГлавный офис банка TBC в Тбилиси
Главный офис банка TBC в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Sputnik
Главный офис банка TBC в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 авг - РИА Новости. Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России по системе "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости.
Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка доступных систем для переводов.
«
"Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка", - заверили РИА Новости в банке.
На данный момент система "Золотая корона" вновь доступна в приложении банка в списке систем денежных переводов.
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