https://ria.ru/20240826/bank-1968556670.html

Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России

Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России - РИА Новости, 26.08.2024

Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России

Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России по системе "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:22

2024-08-26T16:22

2024-08-26T18:12

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ТБИЛИСИ, 26 авг - РИА Новости. Грузинский банк "ТБС" возобновил получение денежных переводов из России по системе "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости. Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка доступных систем для переводов. "Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка", - заверили РИА Новости в банке. На данный момент система "Золотая корона" вновь доступна в приложении банка в списке систем денежных переводов.

https://ria.ru/20240806/fts-1964418461.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, грузия, россия, экономика