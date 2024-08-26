https://ria.ru/20240826/bakalchuki-1968615937.html

Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков

Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков - РИА Новости, 26.08.2024

Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков

Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:43

2024-08-26T20:43

2024-08-26T20:55

москва

татьяна бакальчук

владислав бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде. "Судом вынесено определение о продлении оставления без движения”, - сказал собеседник агентства. Такое постановление могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска. Ранее Бакальчук подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, к Владиславу Бакальчуку. Иск был оставлен без движения, однако причина этого не разглашалась.

https://ria.ru/20240816/bakalchuk-1961937220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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