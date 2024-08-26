https://ria.ru/20240826/bakalchuki-1968615937.html
Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков
Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков - РИА Новости, 26.08.2024
Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков
Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:43
2024-08-26T20:43
2024-08-26T20:55
москва
татьяна бакальчук
владислав бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде. "Судом вынесено определение о продлении оставления без движения”, - сказал собеседник агентства. Такое постановление могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска. Ранее Бакальчук подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, к Владиславу Бакальчуку. Иск был оставлен без движения, однако причина этого не разглашалась.
https://ria.ru/20240816/bakalchuk-1961937220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва, Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков
Суд продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Бакальчук
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде.
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"Судом вынесено определение о продлении оставления без движения”, - сказал собеседник агентства.
Такое постановление могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска.
Ранее Бакальчук подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, к Владиславу Бакальчуку. Иск был оставлен без движения, однако причина этого не разглашалась.