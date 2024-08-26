https://ria.ru/20240826/aviabilety-1968601854.html
"Библио-Глобус": максимальная доля авиабилета в туре в Сочи достигает 50%
"Библио-Глобус": максимальная доля авиабилета в туре в Сочи достигает 50% - РИА Новости, 26.08.2024
"Библио-Глобус": максимальная доля авиабилета в туре в Сочи достигает 50%
Максимальная доля авиаперевозки в Сочи достигает 50% при размещении туриста в объектах "эконом" 1-2 звезды, при размещении в отелях 4-5 звезд доля стоимости... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:00
2024-08-26T19:00
2024-08-26T19:00
новости - туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Максимальная доля авиаперевозки в Сочи достигает 50% при размещении туриста в объектах "эконом" 1-2 звезды, при размещении в отелях 4-5 звезд доля стоимости авиабилета в пакетном туре составляет от 18 до 25%, сообщает пресс-служба туроператора "Библио Глобус" со ссылкой на собственное исследование. Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что в середине сентября доля стоимости авиабилетов в недельном пакетном туре на двоих у туроператора составляет в среднем 50-60% в зависимости от категории выбранного отеля. В случае с отелями классом 2 и 3 звезды она может составлять и до 88%. В пресс-службе туроператора "Библио-Глобус" отметили, что не согласны с выводами АТОР. И отметили, что стоимость билета авиакомпании "Аэрофлот" составляет примерно 37% стоимости тура и соответствует категории бюджетного объекта размещения. Это ориентировочная средняя цена за недельный тур на двоих с 15 по 22 сентября с исключением самых дорогих и самых дешевых объектов размещения. Стоимость авиабилета этой же авиакомпании будет составлять примерно 20% от стоимости тура в объектах более высокой категории: пятизвездочные отели – авиабилет составляет 18% в стоимости тура; четырехзвездочные отели – авиабилет составляет 25% в стоимости тура. Более 40% от стоимости тура будет стоить билет "Аэрофлота" в объектах размещения "эконом" гостиницы 1-2 звезды. "Приведенная аналитика наглядно отражает действительную ситуацию туроператоров, которые работают в рамках пакетированных предложений по принципу "блока мест" на условиях долгосрочного сотрудничества с авиакомпаниями, а не по "опубликованным тарифам", что позволяет формировать доступные предложения круглогодично. Стоимость авиабилета невозможно соотносить со стоимостью суток проживания, поскольку изначально отсутствуют общие составляющие, входящие в себестоимость каждой услуги", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240731/mintrans-1963145036.html
https://ria.ru/20240712/vsevklyucheno-1959077658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, россия, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор)
Новости - Туризм, Сочи, Россия, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Максимальная доля авиаперевозки в Сочи достигает 50% при размещении туриста в объектах "эконом" 1-2 звезды, при размещении в отелях 4-5 звезд доля стоимости авиабилета в пакетном туре составляет от 18 до 25%, сообщает пресс-служба туроператора "Библио Глобус" со ссылкой на собственное исследование.
Ранее Ассоциация туроператоров России
заявила, что в середине сентября доля стоимости авиабилетов в недельном пакетном туре на двоих у туроператора составляет в среднем 50-60% в зависимости от категории выбранного отеля. В случае с отелями классом 2 и 3 звезды она может составлять и до 88%.
В пресс-службе туроператора "Библио-Глобус" отметили, что не согласны с выводами АТОР
. И отметили, что стоимость билета авиакомпании "Аэрофлот
" составляет примерно 37% стоимости тура и соответствует категории бюджетного объекта размещения. Это ориентировочная средняя цена за недельный тур на двоих с 15 по 22 сентября с исключением самых дорогих и самых дешевых объектов размещения.
Стоимость авиабилета этой же авиакомпании будет составлять примерно 20% от стоимости тура в объектах более высокой категории: пятизвездочные отели – авиабилет составляет 18% в стоимости тура; четырехзвездочные отели – авиабилет составляет 25% в стоимости тура. Более 40% от стоимости тура будет стоить билет "Аэрофлота" в объектах размещения "эконом" гостиницы 1-2 звезды.
"Приведенная аналитика наглядно отражает действительную ситуацию туроператоров, которые работают в рамках пакетированных предложений по принципу "блока мест" на условиях долгосрочного сотрудничества с авиакомпаниями, а не по "опубликованным тарифам", что позволяет формировать доступные предложения круглогодично. Стоимость авиабилета невозможно соотносить со стоимостью суток проживания, поскольку изначально отсутствуют общие составляющие, входящие в себестоимость каждой услуги", - говорится в пресс-релизе.