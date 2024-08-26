https://ria.ru/20240826/aviabilety-1968601854.html

"Библио-Глобус": максимальная доля авиабилета в туре в Сочи достигает 50%

"Библио-Глобус": максимальная доля авиабилета в туре в Сочи достигает 50% - РИА Новости, 26.08.2024

"Библио-Глобус": максимальная доля авиабилета в туре в Сочи достигает 50%

Максимальная доля авиаперевозки в Сочи достигает 50% при размещении туриста в объектах "эконом" 1-2 звезды, при размещении в отелях 4-5 звезд доля стоимости... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:00

2024-08-26T19:00

2024-08-26T19:00

новости - туризм

сочи

россия

аэрофлот

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:465:4639:3074_1920x0_80_0_0_bbd03690299f97f99082511eb3193c87.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Максимальная доля авиаперевозки в Сочи достигает 50% при размещении туриста в объектах "эконом" 1-2 звезды, при размещении в отелях 4-5 звезд доля стоимости авиабилета в пакетном туре составляет от 18 до 25%, сообщает пресс-служба туроператора "Библио Глобус" со ссылкой на собственное исследование. Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что в середине сентября доля стоимости авиабилетов в недельном пакетном туре на двоих у туроператора составляет в среднем 50-60% в зависимости от категории выбранного отеля. В случае с отелями классом 2 и 3 звезды она может составлять и до 88%. В пресс-службе туроператора "Библио-Глобус" отметили, что не согласны с выводами АТОР. И отметили, что стоимость билета авиакомпании "Аэрофлот" составляет примерно 37% стоимости тура и соответствует категории бюджетного объекта размещения. Это ориентировочная средняя цена за недельный тур на двоих с 15 по 22 сентября с исключением самых дорогих и самых дешевых объектов размещения. Стоимость авиабилета этой же авиакомпании будет составлять примерно 20% от стоимости тура в объектах более высокой категории: пятизвездочные отели – авиабилет составляет 18% в стоимости тура; четырехзвездочные отели – авиабилет составляет 25% в стоимости тура. Более 40% от стоимости тура будет стоить билет "Аэрофлота" в объектах размещения "эконом" гостиницы 1-2 звезды. "Приведенная аналитика наглядно отражает действительную ситуацию туроператоров, которые работают в рамках пакетированных предложений по принципу "блока мест" на условиях долгосрочного сотрудничества с авиакомпаниями, а не по "опубликованным тарифам", что позволяет формировать доступные предложения круглогодично. Стоимость авиабилета невозможно соотносить со стоимостью суток проживания, поскольку изначально отсутствуют общие составляющие, входящие в себестоимость каждой услуги", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240731/mintrans-1963145036.html

https://ria.ru/20240712/vsevklyucheno-1959077658.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, сочи, россия, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор)