https://ria.ru/20240826/astrakhan-1968513858.html
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани - РИА Новости, 26.08.2024
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани
Центр русской культуры и казачества, который станет одной из площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, а также местом для семейного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:04
2024-08-26T14:04
2024-08-26T14:04
астраханская область
астрахань
президентский фонд культурных инициатив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Центр русской культуры и казачества, который станет одной из площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, а также местом для семейного досуга, открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Новое учреждение расположено в Трусовском районе напротив храма Преображения Господня по адресу улица Комсомольская, 51. В рамках открытия там прошли выступления детских коллективов, знакомство с инфраструктурой организации и казаками станицы. "Деятельность Центра русской культуры и казачества нацелена на наставническую работу с юными казаками Астраханской области. Ее осуществляют квалифицированные преподаватели, спортсмены и деятели культуры", - говорится в сообщении. По мнению руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области Виктора Нуртазина, центр станет одной из главных площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, военно-патриотического воспитания и местом для семейного досуга. Центр организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии организации "Русская община Астраханской области" и окружного казачьего общества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, президентский фонд культурных инициатив
Астраханская область, Астрахань, Президентский фонд культурных инициатив
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Центр русской культуры и казачества, который станет одной из площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, а также местом для семейного досуга, открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Новое учреждение расположено в Трусовском районе напротив храма Преображения Господня по адресу улица Комсомольская, 51. В рамках открытия там прошли выступления детских коллективов, знакомство с инфраструктурой организации и казаками станицы.
"Деятельность Центра русской культуры и казачества нацелена на наставническую работу с юными казаками Астраханской области. Ее осуществляют квалифицированные преподаватели, спортсмены и деятели культуры", - говорится в сообщении.
По мнению руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области Виктора Нуртазина, центр станет одной из главных площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, военно-патриотического воспитания и местом для семейного досуга.
Центр организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
и при содействии организации "Русская община Астраханской области" и окружного казачьего общества.