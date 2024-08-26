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Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани - РИА Новости, 26.08.2024
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Астраханская область
 
14:04 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/astrakhan-1968513858.html
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани - РИА Новости, 26.08.2024
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани
Центр русской культуры и казачества, который станет одной из площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, а также местом для семейного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:04
2024-08-26T14:04
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Центр русской культуры и казачества, который станет одной из площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, а также местом для семейного досуга, открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Новое учреждение расположено в Трусовском районе напротив храма Преображения Господня по адресу улица Комсомольская, 51. В рамках открытия там прошли выступления детских коллективов, знакомство с инфраструктурой организации и казаками станицы. "Деятельность Центра русской культуры и казачества нацелена на наставническую работу с юными казаками Астраханской области. Ее осуществляют квалифицированные преподаватели, спортсмены и деятели культуры", - говорится в сообщении. По мнению руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области Виктора Нуртазина, центр станет одной из главных площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, военно-патриотического воспитания и местом для семейного досуга. Центр организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии организации "Русская община Астраханской области" и окружного казачьего общества.
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астрахань, президентский фонд культурных инициатив
Астраханская область, Астрахань, Президентский фонд культурных инициатив

Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани

© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramЦентр русской культуры и казачества открыли в Астрахани
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Центр русской культуры и казачества, который станет одной из площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, а также местом для семейного досуга, открыли в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Новое учреждение расположено в Трусовском районе напротив храма Преображения Господня по адресу улица Комсомольская, 51. В рамках открытия там прошли выступления детских коллективов, знакомство с инфраструктурой организации и казаками станицы.
"Деятельность Центра русской культуры и казачества нацелена на наставническую работу с юными казаками Астраханской области. Ее осуществляют квалифицированные преподаватели, спортсмены и деятели культуры", - говорится в сообщении.
По мнению руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области Виктора Нуртазина, центр станет одной из главных площадок для культурной и творческой жизни подрастающего поколения, военно-патриотического воспитания и местом для семейного досуга.
Центр организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии организации "Русская община Астраханской области" и окружного казачьего общества.
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Астраханская областьАстраханьПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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