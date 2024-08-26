"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении
Алаудинов: "Ахмат" поразил более десяти единиц техники на Курском направлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"В общей сложности спецназ "Ахмат" совместно со 2-й бригадой спецназа отработали за сегодняшний день, у нас получается подбитых: две БМП, пять ББМ (боевая бронированная машина - ред.), один ИМР (инженерная машина разграждения – ред.), еще мы подбили шесть единиц автотранспорта, это пикапы разного характера, автотранспорт это был, сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку" (ствольную артиллерию - ред.)", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов добавил, что подразделения спецназа "Ахмат" укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.