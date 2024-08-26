https://ria.ru/20240826/alaudinov-1968411861.html

"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении

"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 26.08.2024

"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении

Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:41

2024-08-26T00:41

2024-08-26T00:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "В общей сложности спецназ "Ахмат" совместно со 2-й бригадой спецназа отработали за сегодняшний день, у нас получается подбитых: две БМП, пять ББМ (боевая бронированная машина - ред.), один ИМР (инженерная машина разграждения – ред.), еще мы подбили шесть единиц автотранспорта, это пикапы разного характера, автотранспорт это был, сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку" (ствольную артиллерию - ред.)", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что подразделения спецназа "Ахмат" укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html

https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968359066.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины