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"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:41 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/alaudinov-1968411861.html
"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении
"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 26.08.2024
"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении
Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:41
2024-08-26T00:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "В общей сложности спецназ "Ахмат" совместно со 2-й бригадой спецназа отработали за сегодняшний день, у нас получается подбитых: две БМП, пять ББМ (боевая бронированная машина - ред.), один ИМР (инженерная машина разграждения – ред.), еще мы подбили шесть единиц автотранспорта, это пикапы разного характера, автотранспорт это был, сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку" (ствольную артиллерию - ред.)", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что подразделения спецназа "Ахмат" укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: "Ахмат" поразил более десяти единиц техники на Курском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"В общей сложности спецназ "Ахмат" совместно со 2-й бригадой спецназа отработали за сегодняшний день, у нас получается подбитых: две БМП, пять ББМ (боевая бронированная машина - ред.), один ИМР (инженерная машина разграждения – ред.), еще мы подбили шесть единиц автотранспорта, это пикапы разного характера, автотранспорт это был, сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку" (ствольную артиллерию - ред.)", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Алаудинов добавил, что подразделения спецназа "Ахмат" укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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