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Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
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08:38 26.08.2024 (обновлено: 08:46 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/aeroport-1968432178.html
Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА
Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА
Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" после атаки беспилотников на регион сняты, на вылет задержан один рейс, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:38
2024-08-26T08:46
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" после атаки беспилотников на регион сняты, на вылет задержан один рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. В пресс-службе аэропорта Саратова сообщили РИА Новости, что временно ограничены прием и отправка самолетов."Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. Сегодня утром органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет был задержан один рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в московский аэропорт "Шереметьево"", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА

В аэропорту Саратова отменили ограничения, введенные после атаки БПЛА

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" после атаки беспилотников на регион сняты, на вылет задержан один рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. В пресс-службе аэропорта Саратова сообщили РИА Новости, что временно ограничены прием и отправка самолетов.
"Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. Сегодня утром органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет был задержан один рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в московский аэропорт "Шереметьево"", - сказал собеседник агентства.
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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