Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА
В аэропорту Саратова отменили ограничения, введенные после атаки БПЛА
© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" после атаки беспилотников на регион сняты, на вылет задержан один рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. В пресс-службе аэропорта Саратова сообщили РИА Новости, что временно ограничены прием и отправка самолетов.
"Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. Сегодня утром органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет был задержан один рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в московский аэропорт "Шереметьево"", - сказал собеседник агентства.