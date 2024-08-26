https://ria.ru/20240826/aeroport-1968432178.html

Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА

Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024

Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА

Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" после атаки беспилотников на регион сняты, на вылет задержан один рейс, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:38

2024-08-26T08:38

2024-08-26T08:46

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" после атаки беспилотников на регион сняты, на вылет задержан один рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. В пресс-службе аэропорта Саратова сообщили РИА Новости, что временно ограничены прием и отправка самолетов."Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов. Сегодня утром органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет был задержан один рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в московский аэропорт "Шереметьево"", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240826/engels-1968432439.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов