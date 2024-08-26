https://ria.ru/20240826/aeroflot-1968560821.html
Более двух тысяч пилотов прошли подготовку в "Аэрофлоте"
Более двух тысяч пилотов прошли подготовку в "Аэрофлоте" - РИА Новости, 26.08.2024
Более двух тысяч пилотов прошли подготовку в "Аэрофлоте"
Более двух тысяч пилотов прошли подготовку со дня образования учебно-летного отряда (УЛО) "Аэрофлота", которому в понедельник исполняется 20 лет, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:36
2024-08-26T16:36
2024-08-26T16:36
аэрофлот
boeing 737
airbus а320
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более двух тысяч пилотов прошли подготовку со дня образования учебно-летного отряда (УЛО) "Аэрофлота", которому в понедельник исполняется 20 лет, сообщается в телеграм-канале авиакомпании. В авиакомпании уточнили, что пилоты, прошедшие подготовку, стали частью профессиональной команды. Изначально учебно-летный отряд занимался переподготовкой опытных пилотов из других ведомств и с других типов воздушных судов. В 2014 году было принято решение запустить программу переподготовки для курсантов и студентов летных учебных заведений гражданской авиации на самолеты Аirbus А320, Boeing 737 и Superjet 100. Тогда набор составил всего шесть пилотов, которые сегодня работают в "Аэрофлоте" командирами воздушных судов. С каждым годом количество принимаемых молодых пилотов увеличивалось. В прошлом году подготовку в УЛО прошли 42 выпускника летных учебных заведений, а в текущем - принято 66 пилотов, из которых 33 уже подготовлены и переведены в летные отряды Airbus A320 и Boeing 737. Авиашкола имеет более чем 40-летний опыт обучения авиационных специалистов, является сертифицированным авиационным учебным центром Росавиации, имеет лицензию департамента образования Москвы на право ведения образовательной деятельности.
https://ria.ru/20240802/aeroflot-1963681637.html
https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963510895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, boeing 737, airbus а320, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Аэрофлот, Boeing 737, Airbus А320, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более двух тысяч пилотов прошли подготовку со дня образования учебно-летного отряда (УЛО) "Аэрофлота", которому в понедельник исполняется 20 лет, сообщается в телеграм-канале авиакомпании.
В авиакомпании уточнили, что пилоты, прошедшие подготовку, стали частью профессиональной команды.
Изначально учебно-летный отряд занимался переподготовкой опытных пилотов из других ведомств и с других типов воздушных судов. В 2014 году было принято решение запустить программу переподготовки для курсантов и студентов летных учебных заведений гражданской авиации на самолеты Аirbus А320, Boeing 737 и Superjet 100. Тогда набор составил всего шесть пилотов, которые сегодня работают в "Аэрофлоте" командирами воздушных судов.
С каждым годом количество принимаемых молодых пилотов увеличивалось. В прошлом году подготовку в УЛО прошли 42 выпускника летных учебных заведений, а в текущем - принято 66 пилотов, из которых 33 уже подготовлены и переведены в летные отряды Airbus A320 и Boeing 737.
Авиашкола имеет более чем 40-летний опыт обучения авиационных специалистов, является сертифицированным авиационным учебным центром Росавиации
, имеет лицензию департамента образования Москвы на право ведения образовательной деятельности.