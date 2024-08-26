https://ria.ru/20240826/aeroflot-1968560821.html

Более двух тысяч пилотов прошли подготовку в "Аэрофлоте"

Более двух тысяч пилотов прошли подготовку в "Аэрофлоте" - РИА Новости, 26.08.2024

Более двух тысяч пилотов прошли подготовку в "Аэрофлоте"

Более двух тысяч пилотов прошли подготовку со дня образования учебно-летного отряда (УЛО) "Аэрофлота", которому в понедельник исполняется 20 лет, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:36

2024-08-26T16:36

2024-08-26T16:36

аэрофлот

boeing 737

airbus а320

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более двух тысяч пилотов прошли подготовку со дня образования учебно-летного отряда (УЛО) "Аэрофлота", которому в понедельник исполняется 20 лет, сообщается в телеграм-канале авиакомпании. В авиакомпании уточнили, что пилоты, прошедшие подготовку, стали частью профессиональной команды. Изначально учебно-летный отряд занимался переподготовкой опытных пилотов из других ведомств и с других типов воздушных судов. В 2014 году было принято решение запустить программу переподготовки для курсантов и студентов летных учебных заведений гражданской авиации на самолеты Аirbus А320, Boeing 737 и Superjet 100. Тогда набор составил всего шесть пилотов, которые сегодня работают в "Аэрофлоте" командирами воздушных судов. С каждым годом количество принимаемых молодых пилотов увеличивалось. В прошлом году подготовку в УЛО прошли 42 выпускника летных учебных заведений, а в текущем - принято 66 пилотов, из которых 33 уже подготовлены и переведены в летные отряды Airbus A320 и Boeing 737. Авиашкола имеет более чем 40-летний опыт обучения авиационных специалистов, является сертифицированным авиационным учебным центром Росавиации, имеет лицензию департамента образования Москвы на право ведения образовательной деятельности.

https://ria.ru/20240802/aeroflot-1963681637.html

https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963510895.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, boeing 737, airbus а320, sukhoi superjet 100 (ssj100)