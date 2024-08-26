https://ria.ru/20240826/abkhaziya-1968413653.html

В МИД Абхазии напомнили, как Россия защитила страну

В МИД Абхазии напомнили, как Россия защитила страну - РИА Новости, 26.08.2024

В МИД Абхазии напомнили, как Россия защитила страну

Решение Российской Федерации о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было продиктовано защитой народов этих республик, заявил РИА... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T01:34

2024-08-26T01:34

2024-08-26T01:34

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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Решение Российской Федерации о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было продиктовано защитой народов этих республик, заявил РИА Новости замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик. "Решение Российской Федерации о признании государственной независимости и суверенитета Республики Абхазия и Республики Южная Осетия было продиктовано защитой народов Абхазии и Южной Осетии через реализацию ими неотъемлемого и международно-признанного права народов на самоопределение", - сказал Бигвава. По его словам, 16 лет назад был дан импульс утверждению Абхазии как государства на мировой арене, его развитию и дальнейшему признанию со стороны других стран. "Хотел бы отметить, что вскоре после признания Россией Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства ее примеру последовали и другие государства-члены ООН, с которыми сегодня нас связывают официальные межгосударственные отношения. Договоры, международные соглашения, другие политико-правовые документы, заключенные и реализуемые за этот сравнительно небольшой срок, дали мощный импульс процессу политического и экономического возрождения Абхазии, укрепления ее безопасности, восстановлению полноценного культурно-образовательного и информационного пространства между нашими государствами", - сказал Бигвава.

https://ria.ru/20240726/bzhanij-1962114316.html

https://ria.ru/20240712/mid-1959135639.html

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абхазия, южная осетия, россия, оон, в мире