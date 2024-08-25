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Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900 - РИА Новости, 25.08.2024
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02:17 25.08.2024 (обновлено: 10:36 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/zvonki-1968300185.html
Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900
Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900 - РИА Новости, 25.08.2024
Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900
Мошенники, звонящие россиянам с мессенджера Viber, освоили возможность подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900. Чем это опасно, рассказал агентству... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:17
2024-08-25T10:36
технологии
россия
иван соловьев (юрист)
сбербанк россии
viber
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мошенники, звонящие россиянам с мессенджера Viber, освоили возможность подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Если жертва поднимает трубку, робот предупреждает о "прекращении" работы онлайн-приложения Сбербанка и предлагает дождаться "оператора". Тот, задав пару вопросов о подозрительных переводах и звонках, предлагает переустановить приложение. При этом во время беседы проверить его не дают, ссылаясь на возможную потерю доступа к деньгам.Согласие на такую "переустановку" чревато потерей аккаунта на Госуслугах и доступа к мессенджерам. В них начнут приходить просьбы о переводе денег на поддельную именную карту или якобы безопасный счет, а также вредоносные ссылки.Юрист напоминает, что представители банков, соцслужб, операторов связи и прочих официальных структур никогда не звонят через мессенджеры. "Разберитесь, какие эмоции вызывал звонок. Если это волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство — вы в одном шаге от беды, кладите трубку и вносите номер в черный список", — заключил Соловьев.
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технологии, россия, иван соловьев (юрист), сбербанк россии, viber
Технологии, Россия, Иван Соловьев (юрист), Сбербанк России, Viber
Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900

Юрист Соловьев: мошенники начали подделывать в Viber вызовы с номера Сбербанка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Viber
Логотип мессенджера Viber - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Viber. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мошенники, звонящие россиянам с мессенджера Viber, освоили возможность подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Если жертва поднимает трубку, робот предупреждает о "прекращении" работы онлайн-приложения Сбербанка и предлагает дождаться "оператора". Тот, задав пару вопросов о подозрительных переводах и звонках, предлагает переустановить приложение. При этом во время беседы проверить его не дают, ссылаясь на возможную потерю доступа к деньгам.
Согласие на такую "переустановку" чревато потерей аккаунта на Госуслугах и доступа к мессенджерам. В них начнут приходить просьбы о переводе денег на поддельную именную карту или якобы безопасный счет, а также вредоносные ссылки.
Юрист напоминает, что представители банков, соцслужб, операторов связи и прочих официальных структур никогда не звонят через мессенджеры. "Разберитесь, какие эмоции вызывал звонок. Если это волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство — вы в одном шаге от беды, кладите трубку и вносите номер в черный список", — заключил Соловьев.
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