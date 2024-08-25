https://ria.ru/20240825/zvonki-1968300185.html

Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900

Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900 - РИА Новости, 25.08.2024

Юрист раскрыл, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900

Мошенники, звонящие россиянам с мессенджера Viber, освоили возможность подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900. Чем это опасно, рассказал агентству... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:17

2024-08-25T02:17

2024-08-25T10:36

технологии

россия

иван соловьев (юрист)

сбербанк россии

viber

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мошенники, звонящие россиянам с мессенджера Viber, освоили возможность подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Если жертва поднимает трубку, робот предупреждает о "прекращении" работы онлайн-приложения Сбербанка и предлагает дождаться "оператора". Тот, задав пару вопросов о подозрительных переводах и звонках, предлагает переустановить приложение. При этом во время беседы проверить его не дают, ссылаясь на возможную потерю доступа к деньгам.Согласие на такую "переустановку" чревато потерей аккаунта на Госуслугах и доступа к мессенджерам. В них начнут приходить просьбы о переводе денег на поддельную именную карту или якобы безопасный счет, а также вредоносные ссылки.Юрист напоминает, что представители банков, соцслужб, операторов связи и прочих официальных структур никогда не звонят через мессенджеры. "Разберитесь, какие эмоции вызывал звонок. Если это волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство — вы в одном шаге от беды, кладите трубку и вносите номер в черный список", — заключил Соловьев.

https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, россия, иван соловьев (юрист), сбербанк россии, viber