https://ria.ru/20240825/zhurnalisty-1968369183.html
Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске
Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске - РИА Новости, 25.08.2024
Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске
Агентство Рейтер утверждает, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:43
2024-08-25T15:43
2024-08-25T15:43
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краматорск
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Агентство Рейтер утверждает, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Агентство пишет, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер. "Один из наших коллег числится пропавшим без вести, еще двое были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240821/smi-1967466312.html
киев
краматорск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, краматорск, донецкая народная республика
В мире, Киев, Краматорск, Донецкая Народная Республика
Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске
Рейтер: два журналиста агентства пострадали, один пропал без вести в Краматорске