https://ria.ru/20240825/zhurnalisty-1968369183.html

Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске

Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске - РИА Новости, 25.08.2024

Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске

Агентство Рейтер утверждает, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:43

2024-08-25T15:43

2024-08-25T15:43

в мире

киев

краматорск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Агентство Рейтер утверждает, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Агентство пишет, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер. "Один из наших коллег числится пропавшим без вести, еще двое были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240821/smi-1967466312.html

киев

краматорск

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, киев, краматорск, донецкая народная республика