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Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске - РИА Новости, 25.08.2024
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15:43 25.08.2024
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Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске
Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске - РИА Новости, 25.08.2024
Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске
Агентство Рейтер утверждает, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:43
2024-08-25T15:43
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краматорск
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Агентство Рейтер утверждает, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Агентство пишет, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер. "Один из наших коллег числится пропавшим без вести, еще двое были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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в мире, киев, краматорск, донецкая народная республика
В мире, Киев, Краматорск, Донецкая Народная Республика
Рейтер заявил о ранении своих журналистов в подконтрольном ВСУ Краматорске

Рейтер: два журналиста агентства пострадали, один пропал без вести в Краматорске

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Агентство Рейтер утверждает, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР.
Агентство пишет, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер.
«
"Один из наших коллег числится пропавшим без вести, еще двое были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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