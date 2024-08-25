https://ria.ru/20240825/zhiteli-1968357645.html

В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона

В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона - РИА Новости, 25.08.2024

В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона

Глава Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, что люди больше всего хотят вернуться домой, отстроить свою территорию и вернуться к... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:28

2024-08-25T14:28

2024-08-25T14:43

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Глава Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, что люди больше всего хотят вернуться домой, отстроить свою территорию и вернуться к нормальной жизни. "Возвращаться домой, отстраивать свою территорию, ремонтировать школы, чтобы дети вернулись", - рассказала Дегтярёва о планах на ближайшее время после освобождения территории области. Глава района подчеркнула, что больше всего она надеется на людей, которые вернутся домой после нормализации обстановки. "Люди у нас в районе очень хорошие. И я больше чем уверена, что мы вернемся, засучим рукава и будем возвращать свой район к нормальной жизненной деятельности", - подытожила Дегтярёва. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240820/opershtab-1967428195.html

россия

курская область

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины