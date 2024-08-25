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В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона - РИА Новости, 25.08.2024
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14:28 25.08.2024 (обновлено: 14:43 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/zhiteli-1968357645.html
В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона
В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона - РИА Новости, 25.08.2024
В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона
Глава Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, что люди больше всего хотят вернуться домой, отстроить свою территорию и вернуться к... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:28
2024-08-25T14:43
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Глава Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, что люди больше всего хотят вернуться домой, отстроить свою территорию и вернуться к нормальной жизни. "Возвращаться домой, отстраивать свою территорию, ремонтировать школы, чтобы дети вернулись", - рассказала Дегтярёва о планах на ближайшее время после освобождения территории области. Глава района подчеркнула, что больше всего она надеется на людей, которые вернутся домой после нормализации обстановки. "Люди у нас в районе очень хорошие. И я больше чем уверена, что мы вернемся, засучим рукава и будем возвращать свой район к нормальной жизненной деятельности", - подытожила Дегтярёва. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Кореневском районе рассказали, чем займутся после освобождения региона

Глава Кореневского района Дегтярева: люди больше всего хотят вернуться домой

© Фото : Солнцевский район/ВКонтактеСитуация в Курской области
Ситуация в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Солнцевский район/ВКонтакте
Ситуация в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Глава Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, что люди больше всего хотят вернуться домой, отстроить свою территорию и вернуться к нормальной жизни.
«
"Возвращаться домой, отстраивать свою территорию, ремонтировать школы, чтобы дети вернулись", - рассказала Дегтярёва о планах на ближайшее время после освобождения территории области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Глава района подчеркнула, что больше всего она надеется на людей, которые вернутся домой после нормализации обстановки.
«
"Люди у нас в районе очень хорошие. И я больше чем уверена, что мы вернемся, засучим рукава и будем возвращать свой район к нормальной жизненной деятельности", - подытожила Дегтярёва.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов
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РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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