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"Не принимает чужая земля": в Сети вспомнили призыв Жириновского к Дурову
"Не принимает чужая земля": в Сети вспомнили призыв Жириновского к Дурову - РИА Новости, 25.08.2024
"Не принимает чужая земля": в Сети вспомнили призыв Жириновского к Дурову
Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад призывал основателя Telegram Павла Дурова вернуться в Россию. Соответствующее видео опубликовал в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T03:02
2024-08-25T03:02
2024-08-25T07:49
владимир жириновский
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павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад призывал основателя Telegram Павла Дурова вернуться в Россию. Соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Сипягин.“Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля”, – говорил Жириновский, поздравляя Дурова с днем рождения.Также он отмечал, что Дуров – это практически “русский Цукерберг”.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240604/zhirinovskiy-1950375338.html
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владимир жириновский, лдпр, россия, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Владимир Жириновский, ЛДПР, Россия, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
"Не принимает чужая земля": в Сети вспомнили призыв Жириновского к Дурову
Жириновский в 2018 году призывал Дурова вернуться в Россию