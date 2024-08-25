https://ria.ru/20240825/zhara-1968350502.html

Вторник станет самым жарким днем недели в Москве

Вторник станет самым жарким днем недели в Москве - РИА Новости, 25.08.2024

Вторник станет самым жарким днем недели в Москве

Вторник станет самым жарким днем недели в Москве, ожидается до плюс 31, что выше нормы на 8-9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:38

2024-08-25T13:38

2024-08-25T13:57

москва

погода

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вторник станет самым жарким днем недели в Москве, ожидается до плюс 31, что выше нормы на 8-9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Во вторник антициклон будет уходить на восток, но пока сохранит погоду солнечной и вновь обойдется без дождей. Этот день станет самым жарким днем недели с температурой в столице плюс 29 - плюс 31, и плюс 27 - плюс 32 градуса будет в Подмосковье и в соседних областях, а такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что жаркая погода ожидается и в понедельник."Заключительная рабочая неделя августа в столице, да и в большинстве областей Центральной России, порадует жителей и гостей региона обилием солнца и практически полным отсутствием дождей… воздух прогреется в Москве до плюс 28 - плюс 30 и до плюс 26 - плюс 31 градуса ожидается по области", - подчеркнул Леус.

https://ria.ru/20240822/chislo-1967738723.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода