Вторник станет самым жарким днем недели в Москве
Вторник станет самым жарким днем недели в Москве, ожидается до плюс 31 градуса
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вторник станет самым жарким днем недели в Москве, ожидается до плюс 31, что выше нормы на 8-9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Во вторник антициклон будет уходить на восток, но пока сохранит погоду солнечной и вновь обойдется без дождей. Этот день станет самым жарким днем недели с температурой в столице плюс 29 - плюс 31, и плюс 27 - плюс 32 градуса будет в Подмосковье и в соседних областях, а такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что жаркая погода ожидается и в понедельник.
"Заключительная рабочая неделя августа в столице, да и в большинстве областей Центральной России, порадует жителей и гостей региона обилием солнца и практически полным отсутствием дождей… воздух прогреется в Москве до плюс 28 - плюс 30 и до плюс 26 - плюс 31 градуса ожидается по области", - подчеркнул Леус.
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