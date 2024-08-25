Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 45-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое, Колесниковка, Ноосиново, Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка "Запад" отразила пять контратак штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ, 1-й и 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов"*.
"Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три гаубицы Д-30, орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и Kvertus, также уничтожены четыре склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.
* Украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ