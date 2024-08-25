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Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.08.2024
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13:14 25.08.2024 (обновлено: 13:25 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/zapad-1968347465.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.08.2024
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 510... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:14
2024-08-25T13:25
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 45-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое, Колесниковка, Ноосиново, Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила пять контратак штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ, 1-й и 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов"*."Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три гаубицы Д-30, орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и Kvertus, также уничтожены четыре склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.* Украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 45-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое, Колесниковка, Ноосиново, Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, группировка "Запад" отразила пять контратак штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ, 1-й и 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов"*.
"Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три гаубицы Д-30, орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и Kvertus, также уничтожены четыре склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.
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