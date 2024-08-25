https://ria.ru/20240825/zapad-1968347465.html

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.08.2024

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 510... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:14

2024-08-25T13:14

2024-08-25T13:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 45-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое, Колесниковка, Ноосиново, Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила пять контратак штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ, 1-й и 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов"*."Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак" и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три гаубицы Д-30, орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и Kvertus, также уничтожены четыре склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.* Украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность