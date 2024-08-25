https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968363416.html

Создатель Ethereum рассказал, почему задержание Дурова выглядит тревожно

Создатель Ethereum рассказал, почему задержание Дурова выглядит тревожно - РИА Новости, 25.08.2024

Создатель Ethereum рассказал, почему задержание Дурова выглядит тревожно

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин считает, что ситуация с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:01

2024-08-25T15:01

2024-08-25T15:02

в мире

технологии

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин считает, что ситуация с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции выглядит тревожно для будущего свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе. "Я ранее критиковал Telegram за несерьезный подход к шифрованию. Но (с учетом имеющейся информации на данный момент: обвинение, по-видимому, заключается просто в "отсутствии модерации" и отказе от раскрытия данных пользователей) это выглядит очень плохо и тревожно для будущего программного обеспечения и свободы коммуникаций в Европе", - написал Бутерин на своей странице в соцсети X. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240825/durov-1968362880.html

https://ria.ru/20240825/knaysl-1968301776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции