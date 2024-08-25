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Москалькова прокомментировала задержание Дурова во Франции
Москалькова прокомментировала задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Москалькова прокомментировала задержание Дурова во Франции
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова, а также проявление двойных стандартов в отношении... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:39
2024-08-25T13:39
2024-08-25T13:39
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова, а также проявление двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова. Это также еще одно яркое проявление двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, воспевающих демократию, а на деле же стремящихся ее растоптать", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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франция, россия, азербайджан, павел дуров, татьяна москалькова, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Татьяна Москалькова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Москалькова прокомментировала задержание Дурова во Франции
Москалькова назвала задержание Дурова во Франции грубым нарушением свободы слова
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова, а также проявление двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, заявила уполномоченный по правам
человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова. Это также еще одно яркое проявление двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, воспевающих демократию, а на деле же стремящихся ее растоптать", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.