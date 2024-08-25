https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968350606.html

Москалькова прокомментировала задержание Дурова во Франции

Москалькова прокомментировала задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

Москалькова прокомментировала задержание Дурова во Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова, а также проявление двойных стандартов в отношении... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:39

2024-08-25T13:39

2024-08-25T13:39

франция

россия

азербайджан

павел дуров

татьяна москалькова

telegram

задержание павла дурова во франции

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150566/49/1505664956_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_872790160ab9ace537fde74d565682f1.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова, а также проявление двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение права на свободу слова. Это также еще одно яркое проявление двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, воспевающих демократию, а на деле же стремящихся ее растоптать", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/svoboda-1968336462.html

франция

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, россия, азербайджан, павел дуров, татьяна москалькова, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире