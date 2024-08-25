https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968340388.html

Задержание Дурова показало избирательность демократии, заявил депутат

Задержание Дурова показало избирательность демократии, заявил депутат - РИА Новости, 25.08.2024

Задержание Дурова показало избирательность демократии, заявил депутат

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции показало избирательность "демократических принципов", действующих в Европе, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:58

2024-08-25T11:58

2024-08-25T11:58

в мире

франция

европа

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павел дуров

амир хамитов

госдума рф

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции показало избирательность "демократических принципов", действующих в Европе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Мы снова видим избирательность "демократических принципов". Когда владельцам западных ресурсов говорят "устраните нарушения нашего законодательства и работайте спокойно" – это, оказывается, давление на свободу слова, притеснение бизнеса и кровавая диктатура. А когда сами западные деятели арестовывают человека за то, что он отказался работать на их спецслужбы – тут никаких нарушений свободы нет, все в порядке", - заявил Хамитов. По его словам, западные политики "обожают истерить" на тему якобы имеющих место притеснений свобод, диктатуры и преследований за убеждения в России. Отдельной строкой всегда шли обвинения в арестах исключительно за деятельность в тех или иных соцсетях, разумеется, все эти обвинения ни разу не подкрепились какими-то фактами, добавил он. "Любители однополых браков и парадов извращенцев при первой же возможности арестовывают создателя самых популярных на сегодняшний день интернет-платформ. Причем единственное основание для ареста, озвученное публично – нежелание пускать западные спецслужбы в личную переписку пользователей, из-за чего Дуров якобы становится соучастником тяжких преступлений", - отметил Хамитов. По мнению парламентария, западные политики не понимают, насколько карикатурно выглядят в подобных ситуациях, это их и погубит. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/svoboda-1968336462.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968315761.html

франция

европа

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в мире, франция, европа, россия, павел дуров, амир хамитов, госдума рф, задержание павла дурова во франции