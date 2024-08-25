https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968339349.html
В Госдуме сравнили задержание Дурова с арестом Ассанжа
В Госдуме сравнили задержание Дурова с арестом Ассанжа - РИА Новости, 25.08.2024
В Госдуме сравнили задержание Дурова с арестом Ассанжа
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова очень похож на арест основателя... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:50
2024-08-25T11:50
2024-08-25T11:50
в мире
вашингтон (штат)
павел дуров
джулиан ассанж
михаил шеремет
задержание павла дурова во франции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова очень похож на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне в 2019 году. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. "Францию и США последнего десятилетия объединяет, как никогда, их стремление сродни террористу-фанатику, желание любой ценой подорвать фундаментальные основы целыми поколениями вынашиваемой ими демократии. Яркий тому пример - арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, как под копирку схожий с арестом основателя WikiLeaks Ассанжа в Британии (Ассанж был арестован британскими правоохранителями в Лондоне в 2019 году - ред.)", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в первом и втором случае прослеживается преступный сговор, исполненный под надуманными предлогами вопреки законам и демократическим принципам. "Все это делается во имя реализации требований и воли интриганов из Вашингтона, который таким образом пытается скрыть свою омерзительную сущность и свое безудержное стремление поработить всю информационную сеть на планете для манипулирования людьми в достижении своих античеловеческих целей", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html
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в мире, вашингтон (штат), павел дуров, джулиан ассанж, михаил шеремет, задержание павла дурова во франции
В мире, Вашингтон (штат), Павел Дуров, Джулиан Ассанж, Михаил Шеремет, Задержание Павла Дурова во Франции
В Госдуме сравнили задержание Дурова с арестом Ассанжа
Депутат ГД Шеремет: задержание Дурова похоже на арест Ассанжа в 2019 г
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова очень похож на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне в 2019 году.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
"Францию и США последнего десятилетия объединяет, как никогда, их стремление сродни террористу-фанатику, желание любой ценой подорвать фундаментальные основы целыми поколениями вынашиваемой ими демократии. Яркий тому пример - арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, как под копирку схожий с арестом основателя WikiLeaks Ассанжа в Британии (Ассанж был арестован британскими правоохранителями в Лондоне в 2019 году - ред.)", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в первом и втором случае прослеживается преступный сговор, исполненный под надуманными предлогами вопреки законам и демократическим принципам.
"Все это делается во имя реализации требований и воли интриганов из Вашингтона
, который таким образом пытается скрыть свою омерзительную сущность и свое безудержное стремление поработить всю информационную сеть на планете для манипулирования людьми в достижении своих античеловеческих целей", - сказал депутат.