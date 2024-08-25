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МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в гибели женщины и ребенка

МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в гибели женщины и ребенка - РИА Новости, 25.08.2024

МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в гибели женщины и ребенка

Мужчина, подозреваемый в гибели женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, не впускал в квартиру силовиков, к настоящему времени он задержан, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:39

2024-08-25T11:39

2024-08-25T12:49

происшествия

москва

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в гибели женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, не впускал в квартиру силовиков, к настоящему времени он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.По данным ведомства, сообщение о падении женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице поступило в 9.00. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции."Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка. В ходе проведения необходимый мероприятий полицейские совместно с сотрудниками подразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Он будет передан в следственные органы", - сказали РИА Новости в ведомстве.В пресс-службе Росгвардии уточнили, что, по предварительной информации, мужчина выбросил женщину с ребенком из окна на 16-м этаже, после чего продолжил бросать различные предметы."Спецназ Росгвардии задержал мужчину, который выбросил из окна женщину и ребенка в столичном комплексе. Сотрудники СОБР "Столица" главного управления Росгвардии по городу Москве задержали гражданина в жилом комплексе "Лефортово парк", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы. Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию, отметив что задержанный 39-летний мужчина в ближайшее время будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий. Столичная прокуратура сообщала, что задержанному в квартире мужчине была оказана медицинская помощь. Прокуратора также заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее малолетнего сына 2023 года рождения.

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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка Мужчина, который, предварительно, выбросил из окна женщину и ребенка, задержан в квартире, ему оказывается медицинская помощь. По данным прокуратуры, погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения. 2024-08-25T11:39 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)