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МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в гибели женщины и ребенка
МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в гибели женщины и ребенка - РИА Новости, 25.08.2024
МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в гибели женщины и ребенка
Мужчина, подозреваемый в гибели женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, не впускал в квартиру силовиков, к настоящему времени он задержан, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:39
2024-08-25T11:39
2024-08-25T12:49
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в гибели женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, не впускал в квартиру силовиков, к настоящему времени он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.По данным ведомства, сообщение о падении женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице поступило в 9.00. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции."Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка. В ходе проведения необходимый мероприятий полицейские совместно с сотрудниками подразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Он будет передан в следственные органы", - сказали РИА Новости в ведомстве.В пресс-службе Росгвардии уточнили, что, по предварительной информации, мужчина выбросил женщину с ребенком из окна на 16-м этаже, после чего продолжил бросать различные предметы."Спецназ Росгвардии задержал мужчину, который выбросил из окна женщину и ребенка в столичном комплексе. Сотрудники СОБР "Столица" главного управления Росгвардии по городу Москве задержали гражданина в жилом комплексе "Лефортово парк", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы. Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию, отметив что задержанный 39-летний мужчина в ближайшее время будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий. Столичная прокуратура сообщала, что задержанному в квартире мужчине была оказана медицинская помощь. Прокуратора также заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее малолетнего сына 2023 года рождения.
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РИА Новости
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968339006_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d79b4ea77f8016cf010c288e3cbc48ef.jpg
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка
Мужчина, который, предварительно, выбросил из окна женщину и ребенка, задержан в квартире, ему оказывается медицинская помощь. По данным прокуратуры, погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения.
2024-08-25T11:39
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в гибели женщины и ребенка
МВД: подозреваемый в гибели женщины и ребенка мужчина не пускал правоохранителей
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в гибели женщины и ребенка на юго-востоке Москвы, не впускал в квартиру силовиков, к настоящему времени он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.
По данным ведомства, сообщение о падении женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице поступило в 9.00. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
"Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка. В ходе проведения необходимый мероприятий полицейские совместно с сотрудниками подразделений Росгвардии
задержали 39-летнего подозреваемого. Он будет передан в следственные органы", - сказали РИА Новости в ведомстве.
В пресс-службе Росгвардии уточнили, что, по предварительной информации, мужчина выбросил женщину с ребенком из окна на 16-м этаже, после чего продолжил бросать различные предметы.
"Спецназ Росгвардии задержал мужчину, который выбросил из окна женщину и ребенка в столичном комплексе. Сотрудники СОБР "Столица" главного управления Росгвардии по городу Москве задержали гражданина в жилом комплексе "Лефортово парк", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ
и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы. Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию, отметив что задержанный 39-летний мужчина в ближайшее время будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий. Столичная прокуратура сообщала, что задержанному в квартире мужчине была оказана медицинская помощь. Прокуратора также заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее малолетнего сына 2023 года рождения.