https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968320083.html

В Госдуме прокомментировали задержание Дурова

В Госдуме прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

В Госдуме прокомментировали задержание Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T09:11

2024-08-25T09:11

2024-08-25T10:18

европа

париж

франция

павел дуров

александр якубовский

госдума рф

единая россия

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления тотальной цензуры на территории Европы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский ("Единая Россия"). Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений. "То, как за несколько минут до приземления в Париже, французские власти объявили Павла в розыск, выглядит абсолютным цинизмом, который совершен из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления тотальной цензуры на территории Европы", - сказал РИА Новости Якубовский. Кроме того, по его мнению, необходимо понять, где "стройный хор голосов" международных и европейских правозащитных организаций, которые так яростно протестовали против блокировки Telegram в России, тогда их набралось почти три десятка, но сейчас они пока молчат. "Хотелось бы понять где протесты со стороны российской либеральной оппозиции и релокантов, которые так негодовали от действий России, а сейчас либо стыдливо молчат, либо пытаются объяснить что вы не понимаете, это другое", - отметил депутат. Он добавил, что это арест Дурова - еще одна иллюстрация упадка Европы - моральных ценностей, правовой системы, правовой культуры, самих понятий, что такое правда и ложь.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html

европа

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европа, париж, франция, павел дуров, александр якубовский, госдума рф, единая россия, задержание павла дурова во франции, в мире