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В Госдуме прокомментировали задержание Дурова
В Госдуме прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
В Госдуме прокомментировали задержание Дурова
Арест основателя Telegram Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:11
2024-08-25T09:11
2024-08-25T10:18
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления тотальной цензуры на территории Европы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский ("Единая Россия"). Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений. "То, как за несколько минут до приземления в Париже, французские власти объявили Павла в розыск, выглядит абсолютным цинизмом, который совершен из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления тотальной цензуры на территории Европы", - сказал РИА Новости Якубовский. Кроме того, по его мнению, необходимо понять, где "стройный хор голосов" международных и европейских правозащитных организаций, которые так яростно протестовали против блокировки Telegram в России, тогда их набралось почти три десятка, но сейчас они пока молчат. "Хотелось бы понять где протесты со стороны российской либеральной оппозиции и релокантов, которые так негодовали от действий России, а сейчас либо стыдливо молчат, либо пытаются объяснить что вы не понимаете, это другое", - отметил депутат. Он добавил, что это арест Дурова - еще одна иллюстрация упадка Европы - моральных ценностей, правовой системы, правовой культуры, самих понятий, что такое правда и ложь.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html
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европа, париж, франция, павел дуров, александр якубовский, госдума рф, единая россия, задержание павла дурова во франции, в мире
Европа, Париж, Франция, Павел Дуров, Александр Якубовский, Госдума РФ, Единая Россия, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
В Госдуме прокомментировали задержание Дурова
Якубовский назвал установление тотальной цензуры целью задержания Дурова
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова выглядит абсолютным цинизмом, совершенным из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления тотальной цензуры на территории Европы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский ("Единая Россия").
Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа
Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией
лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
"То, как за несколько минут до приземления в Париже, французские власти объявили Павла в розыск, выглядит абсолютным цинизмом, который совершен из-за необходимости захвата человека в заложники для попытки установления тотальной цензуры на территории Европы", - сказал РИА Новости Якубовский.
Кроме того, по его мнению, необходимо понять, где "стройный хор голосов" международных и европейских правозащитных организаций, которые так яростно протестовали против блокировки Telegram в России
, тогда их набралось почти три десятка, но сейчас они пока молчат.
"Хотелось бы понять где протесты со стороны российской либеральной оппозиции и релокантов, которые так негодовали от действий России, а сейчас либо стыдливо молчат, либо пытаются объяснить что вы не понимаете, это другое", - отметил депутат.
Он добавил, что это арест Дурова - еще одна иллюстрация упадка Европы - моральных ценностей, правовой системы, правовой культуры, самих понятий, что такое правда и ложь.