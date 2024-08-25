https://ria.ru/20240825/vzryvy-1968305818.html

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T04:34

2024-08-25T04:34

2024-08-25T04:34

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области", - пишет издание. Ранее в Харьковской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240824/podpole-1968181966.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины