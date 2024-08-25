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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 25.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:36
2024-08-25T18:36
2024-08-25T18:36
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html
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в мире, сумы, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги