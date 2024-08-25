https://ria.ru/20240825/vzryv-1968386288.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 25.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:36

2024-08-25T18:36

2024-08-25T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958216740_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dfdf9ff0ce4909afcb00e33f701c78e.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html

сумы

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумы, украина, сумская область