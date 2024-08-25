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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 25.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в воскресенье в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:42

2024-08-25T12:42

2024-08-25T12:42

специальная военная операция на украине

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сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". При этом, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 12.34 мск, в Сумской области Украины воздушная тревога не объявлялась. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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в мире, россия, сумы, сумская область, вооруженные силы украины