Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в городе Сумы прогремел взрыв
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное".
При этом, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 12.34 мск, в Сумской области Украины воздушная тревога не объявлялась.
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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