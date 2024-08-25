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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/vsu-1968398097.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.08.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска в воскресенье вечером сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T20:53
2024-08-25T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.00 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в период с 16.10 по 20.20 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, а также четыре снаряда аналогичного калибра по Донецку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по району Донецка
Последствия атаки ВФУ по району Донецка - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.00 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
24 августа, 08:00
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в период с 16.10 по 20.20 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, а также четыре снаряда аналогичного калибра по Донецку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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