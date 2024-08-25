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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2024
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13:16 25.08.2024 (обновлено: 13:19 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/vostok-1968347787.html
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Украинские формирования потеряли до 130 военных и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:16
2024-08-25T13:19
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военных и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Шахтерск, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.За сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уточнили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военных и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Шахтерск, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
За сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уточнили в ведомстве.
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