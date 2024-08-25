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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Украинские формирования потеряли до 130 военных и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:16
2024-08-25T13:16
2024-08-25T13:19
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военных и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Шахтерск, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.За сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне ответственности "Востока"