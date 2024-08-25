https://ria.ru/20240825/vostok-1968347787.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Украинские формирования потеряли до 130 военных и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:16

2024-08-25T13:16

2024-08-25T13:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военных и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Шахтерск, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.За сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность