https://ria.ru/20240825/vooruzheniya-1968330301.html

Военные в Курской области получили дополнительное вооружение

Военные в Курской области получили дополнительное вооружение - РИА Новости, 25.08.2024

Военные в Курской области получили дополнительное вооружение

В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:33

2024-08-25T10:33

2024-08-25T11:54

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

брянская область

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны. "От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Семнадцать вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", — уточнили в ведомстве.От оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы. Как рассказали в Минобороны, оперативная группа отрабатывает запросы за сутки. "При невозможности решения — срочный доклад министру обороны", — уточнили в ведомстве.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.

https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html

https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, брянская область, россия