https://ria.ru/20240825/vooruzheniya-1968330301.html
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение - РИА Новости, 25.08.2024
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение
В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:33
2024-08-25T10:33
2024-08-25T11:54
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны. "От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Семнадцать вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", — уточнили в ведомстве.От оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы. Как рассказали в Минобороны, оперативная группа отрабатывает запросы за сутки. "При невозможности решения — срочный доклад министру обороны", — уточнили в ведомстве.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Брянская область, Россия
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение
Курская область получила дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны.
«
"От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Семнадцать вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", — уточнили в ведомстве.
От оперативных штабов Белгородской и Брянской областей
новых запросов не поступало.
Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
Как рассказали в Минобороны, оперативная группа отрабатывает запросы за сутки.
«
"При невозможности решения — срочный доклад министру обороны", — уточнили в ведомстве.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.