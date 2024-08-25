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Военные в Курской области получили дополнительное вооружение - РИА Новости, 25.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 25.08.2024 (обновлено: 11:54 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/vooruzheniya-1968330301.html
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение - РИА Новости, 25.08.2024
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение
В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:33
2024-08-25T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны. &quot;От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Семнадцать вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения&quot;, — уточнили в ведомстве.От оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы. Как рассказали в Минобороны, оперативная группа отрабатывает запросы за сутки. &quot;При невозможности решения — срочный доклад министру обороны&quot;, — уточнили в ведомстве.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html
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безопасность, курская область, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Брянская область, Россия
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение

Курская область получила дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны.
«

"От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. Семнадцать вопросов решены. Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", — уточнили в ведомстве.

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От оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало.
Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 45 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
Как рассказали в Минобороны, оперативная группа отрабатывает запросы за сутки.
«

"При невозможности решения — срочный доклад министру обороны", — уточнили в ведомстве.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьБрянская областьРоссия
 
 
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