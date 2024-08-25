https://ria.ru/20240825/ukrasheniya-1968321223.html

Более чем в 1,3 раза вырос выпуск ювелирной продукции и бижутерии в Москве

Более чем в 1,3 раза вырос выпуск ювелирной продукции и бижутерии в Москве - РИА Новости, 25.08.2024

Более чем в 1,3 раза вырос выпуск ювелирной продукции и бижутерии в Москве

За первые шесть месяцев текущего года московские производители ювелирных изделий и бижутерии увеличили объемы выпуска продукции на 32,8%, если сравнивать этот... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:13

2024-08-25T10:13

2024-08-25T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года московские производители ювелирных изделий и бижутерии увеличили объемы выпуска продукции на 32,8%, если сравнивать этот показатель с таким же в 2023 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о росте промпроизводства в столице за период с января по июнь на 18,7%. Рост во многом обусловлен развитием обрабатывающей промышленности, которая показала увеличение на 20%."Увеличение спроса на высококачественные изделия, развитие технологий обработки драгоценных материалов и растущий спрос со стороны рынка стимулируют столичных промышленников наращивать объемы выпуска востребованной продукции. Так, за первое полугодие производство ювелирных изделий и бижутерии выросло более чем в 1,3 раза. В Москве создают широкую номенклатуру – от колец и браслетов до брошей и запонок", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.В натуральном выражении выпуск ювелирных изделий из золота и их частей выросло почти на 32%, из прочих драгоценных металлов и их частей – почти в 1,5 раза. Что касается бижутерии, то тут рост составил почти 22%.В настоящий момент у московских компаний есть все инструменты, чтобы при поддержке города найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и выйти на экспортные рынки.Москва предлагает компаниям свыше 20 системных мер поддержки, включая льготные кредиты и офсетные контракты. В прошлом году поддержку получили более 800 предприятий, а объем одобренных льготных займов составил более 1,2 миллиарда рублей. Льготные инвестиционные кредиты позволяют предприятиям модернизировать оборудование, расширять экспортную деятельность и внедрять новые высокотехнологичные решения.Столица является мегаполисом с развитой промышленностью. В Москве ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных объектов, где трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открываются до 50 средних и крупных компаний и примерно 100 малых предприятий. Они производят разнообразные товары, такие как одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложная техника и многое другое.Комфортные условия для бизнеса в Москве способствуют развитию крупных, малых и средних предприятий. Они могут воспользоваться более чем 20 видами поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также разработан ряд антикризисных мер.

https://ria.ru/20240823/moskva-1967994109.html

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москва, анатолий гарбузов