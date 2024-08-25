https://ria.ru/20240825/ukraina-1968386617.html

Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна

Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна - РИА Новости, 25.08.2024

Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна

Чиновница во Львове отказалась встать под государственный гимн, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:40

2024-08-25T18:40

2024-08-25T20:11

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Чиновница во Львове отказалась встать под государственный гимн, сообщает украинское издание "Страна".В Сети распространились кадры, на которых видно, что женщина во время исполнения государственного гимна сидела на скамейке и смотрела в смартфон, а оператору показала неприличный жест. "ОВА уже заявила, что чиновницу уволили", — говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о сотруднице Львовской областной военной администрации.Ранее на этой неделе Служба безопасности Украины заявила о задержании нескольких чиновников, которые работали в одном из отделений миграционной службы. Их обвиняют в изготовлении за деньги загранпаспортов для уклонистов, находящихся за границей.

https://ria.ru/20240825/mobilizovannye-1968370275.html

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в мире, львов, украина