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Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна - РИА Новости, 25.08.2024
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18:40 25.08.2024 (обновлено: 20:11 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968386617.html
Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна
Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна - РИА Новости, 25.08.2024
Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна
Чиновница во Львове отказалась встать под государственный гимн, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:40
2024-08-25T20:11
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Чиновница во Львове отказалась встать под государственный гимн, сообщает украинское издание "Страна".В Сети распространились кадры, на которых видно, что женщина во время исполнения государственного гимна сидела на скамейке и смотрела в смартфон, а оператору показала неприличный жест. "ОВА уже заявила, что чиновницу уволили", — говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о сотруднице Львовской областной военной администрации.Ранее на этой неделе Служба безопасности Украины заявила о задержании нескольких чиновников, которые работали в одном из отделений миграционной службы. Их обвиняют в изготовлении за деньги загранпаспортов для уклонистов, находящихся за границей.
https://ria.ru/20240825/mobilizovannye-1968370275.html
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в мире, львов, украина
В мире, Львов, Украина
Во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна

"Страна": во Львове чиновница отказалась встать при исполнении гимна Украины

© СоцсетиУкраинская чиновница во время исполнения гимна во Львове
Украинская чиновница во время исполнения гимна во Львове - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Соцсети
Украинская чиновница во время исполнения гимна во Львове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Чиновница во Львове отказалась встать под государственный гимн, сообщает украинское издание "Страна".
В Сети распространились кадры, на которых видно, что женщина во время исполнения государственного гимна сидела на скамейке и смотрела в смартфон, а оператору показала неприличный жест.
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"ОВА уже заявила, что чиновницу уволили", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о сотруднице Львовской областной военной администрации.
Ранее на этой неделе Служба безопасности Украины заявила о задержании нескольких чиновников, которые работали в одном из отделений миграционной службы. Их обвиняют в изготовлении за деньги загранпаспортов для уклонистов, находящихся за границей.
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