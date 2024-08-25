https://ria.ru/20240825/ukraina-1968381058.html

На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ

На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ - РИА Новости, 25.08.2024

На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ

Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил уголовное дело против депутата Верховной рады за якобы нападение на правоохранителя и военного, по информации... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:44

2024-08-25T17:44

2024-08-25T17:44

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил уголовное дело против депутата Верховной рады за якобы нападение на правоохранителя и военного, по информации украинских СМИ, речь идет о выступавшем в поддержку канонической Украинской православной церкви Артеме Дмитруке. "Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. В ведомстве утверждают, что депутат Рады, находясь в Одессе, напал на сотрудника полиции и причинил телесные повреждения, пытаясь похитить его оружие. "Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы… Подозреваемый вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий", - добавили в офисе генпрокурора. Имя депутата не называют. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке, отстаивающему интересы УПЦ. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесса, киев, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц