https://ria.ru/20240825/ukraina-1968381058.html
На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ
На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ - РИА Новости, 25.08.2024
На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ
Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил уголовное дело против депутата Верховной рады за якобы нападение на правоохранителя и военного, по информации... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:44
2024-08-25T17:44
2024-08-25T17:44
в мире
украина
одесса
киев
верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил уголовное дело против депутата Верховной рады за якобы нападение на правоохранителя и военного, по информации украинских СМИ, речь идет о выступавшем в поддержку канонической Украинской православной церкви Артеме Дмитруке. "Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. В ведомстве утверждают, что депутат Рады, находясь в Одессе, напал на сотрудника полиции и причинил телесные повреждения, пытаясь похитить его оружие. "Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы… Подозреваемый вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий", - добавили в офисе генпрокурора. Имя депутата не называют. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке, отстаивающему интересы УПЦ. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
украина
одесса
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, киев, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Одесса, Киев, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ
Офис генпрокурора Украины возбудил дело против депутата Рады Артема Дмитрука
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил уголовное дело против депутата Верховной рады за якобы нападение на правоохранителя и военного, по информации украинских СМИ, речь идет о выступавшем в поддержку канонической Украинской православной церкви Артеме Дмитруке.
"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
В ведомстве утверждают, что депутат Рады, находясь в Одессе
, напал на сотрудника полиции и причинил телесные повреждения, пытаясь похитить его оружие.
«
"Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве
, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы… Подозреваемый вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий", - добавили в офисе генпрокурора.
Имя депутата не называют. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке, отстаивающему интересы УПЦ.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.