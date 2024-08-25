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Армия Израиля: атаки "Хезболлы" повредили гражданскую инфраструктуру

Армия Израиля: атаки "Хезболлы" повредили гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 25.08.2024

Армия Израиля: атаки "Хезболлы" повредили гражданскую инфраструктуру

Ответный удар движения "Хезболлах" не достиг своих целей, в результате атаки нанесен незначительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил в воскресенье РИА... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:12

2024-08-25T18:12

2024-08-25T18:12

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 25 авг - РИА Новости. Ответный удар движения "Хезболлах" не достиг своих целей, в результате атаки нанесен незначительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи. "Атаки "Хезболлах" в ответ на убийство одного из их командующих Фуада Шукра не достигла своих целей, но они нанесли ущерб в некоторых гражданских районах", - сказал Адраи. По словам представителя, большая часть целей была сбита, в том числе силами авиации, флота и ПВО, не допустив поражения целей, особенно тех, которые были обозначены в заявлении "Хезболлах".

https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году