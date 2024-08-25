https://ria.ru/20240825/udary-1968383448.html

Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле"

Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле" - РИА Новости, 25.08.2024

Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле"

Вооруженные силы США не оказывали содействия армии Израиля в нанесении превентивных ударов по огневым позициям "Хезболлах" на юге Ливана, заявил в воскресенье... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:09

2024-08-25T18:09

2024-08-25T18:09

в мире

израиль

сша

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США не оказывали содействия армии Израиля в нанесении превентивных ударов по огневым позициям "Хезболлах" на юге Ливана, заявил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи. "Удары были израильскими, благодаря силам и средствам Израиля, поэтому разговор об участии США в этом случае не уместен", - сказал Адраи.

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968319788.html

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в мире, израиль, сша, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году