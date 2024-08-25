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Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле"
Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле" - РИА Новости, 25.08.2024
Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле"
Вооруженные силы США не оказывали содействия армии Израиля в нанесении превентивных ударов по огневым позициям "Хезболлах" на юге Ливана, заявил в воскресенье... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:09
2024-08-25T18:09
2024-08-25T18:09
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США не оказывали содействия армии Израиля в нанесении превентивных ударов по огневым позициям "Хезболлах" на юге Ливана, заявил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи. "Удары были израильскими, благодаря силам и средствам Израиля, поэтому разговор об участии США в этом случае не уместен", - сказал Адраи.
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в мире, израиль, сша, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле"
Армия Израиля: США не помогали в нанесении превентивных ударов по "Хезболле"