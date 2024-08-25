https://ria.ru/20240825/udar-1968317654.html

Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024

Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:40

2024-08-25T08:40

2024-08-25T10:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Двенадцать человек мирных жителей ранено, девять из них госпитализировано, шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в детской областной больнице", — написал он.Глава региона добавил, что врачи стараются стабилизировать состояние раненых.Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия