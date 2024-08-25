Рейтинг@Mail.ru
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 25.08.2024 (обновлено: 10:11 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/udar-1968317654.html
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:40
2024-08-25T10:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968327295_0:239:964:781_1920x0_80_0_0_cf9376b23a2af990fa8d46c8b5e9aec7.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;Двенадцать человек мирных жителей ранено, девять из них госпитализировано, шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в детской областной больнице&quot;, — написал он.Глава региона добавил, что врачи стараются стабилизировать состояние раненых.Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968327295_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_27e490657ce350dcee7297ece9b214ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

После удара по Белгородской области шесть человек находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"Двенадцать человек мирных жителей ранено, девять из них госпитализировано, шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в детской областной больнице", — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Запад не поможет". Зеленский признал катастрофическое положение Украины
08:00
Глава региона добавил, что врачи стараются стабилизировать состояние раненых.
Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу.
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию
06:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала