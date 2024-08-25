Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
После удара по Белгородской области шесть человек находятся в тяжелом состоянии
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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"Двенадцать человек мирных жителей ранено, девять из них госпитализировано, шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в детской областной больнице", — написал он.
Глава региона добавил, что врачи стараются стабилизировать состояние раненых.
Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу.