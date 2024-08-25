https://ria.ru/20240825/ubiystvo-1968340238.html

В Магаданской области застрелили двух человек

В Магаданской области застрелили двух человек - РИА Новости, 25.08.2024

В Магаданской области застрелили двух человек

Следователи в Магаданской области возбудили два уголовных дела по статье "Убийство" после того, как двое жителей Алтайского края скончались от огнестрельных... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:57

2024-08-25T11:57

2024-08-25T11:57

происшествия

магаданская область

алтайский край

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МАГАДАН, 25 авг - РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили два уголовных дела по статье "Убийство" после того, как двое жителей Алтайского края скончались от огнестрельных ранений в поселке Усть-Омчуг, сообщает СУСК России по региону. "Предварительно установлено, что... между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое жителей Алтайского края получили огнестрельные ранения. Один из потерпевших скончался в результате трех выстрелов в туловище и шею в автомобиле скорой помощи, смерть второго потерпевшего наступила в больнице от огнестрельного ранения передней брюшной стенки на следующее утро. Злоумышленники скрылись с места преступления", - сообщает ведомство. Дополняется, что в итоге силовики установили местонахождение подозреваемых в убийстве и задержали их. "Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности местные жители. При силовой поддержке бойцов спецподразделений Управления Росгвардии по Магаданской области подозреваемые задержаны на территории одного из дачных участков на окраине поселка. При них обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, почти полсотни патронов и денежные средства", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947401084.html

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происшествия, магаданская область, алтайский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)