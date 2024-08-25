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В Магаданской области застрелили двух человек - РИА Новости, 25.08.2024
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11:57 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/ubiystvo-1968340238.html
В Магаданской области застрелили двух человек
В Магаданской области застрелили двух человек - РИА Новости, 25.08.2024
В Магаданской области застрелили двух человек
Следователи в Магаданской области возбудили два уголовных дела по статье "Убийство" после того, как двое жителей Алтайского края скончались от огнестрельных... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:57
2024-08-25T11:57
происшествия
магаданская область
алтайский край
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МАГАДАН, 25 авг - РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили два уголовных дела по статье "Убийство" после того, как двое жителей Алтайского края скончались от огнестрельных ранений в поселке Усть-Омчуг, сообщает СУСК России по региону. "Предварительно установлено, что... между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое жителей Алтайского края получили огнестрельные ранения. Один из потерпевших скончался в результате трех выстрелов в туловище и шею в автомобиле скорой помощи, смерть второго потерпевшего наступила в больнице от огнестрельного ранения передней брюшной стенки на следующее утро. Злоумышленники скрылись с места преступления", - сообщает ведомство. Дополняется, что в итоге силовики установили местонахождение подозреваемых в убийстве и задержали их. "Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности местные жители. При силовой поддержке бойцов спецподразделений Управления Росгвардии по Магаданской области подозреваемые задержаны на территории одного из дачных участков на окраине поселка. При них обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, почти полсотни патронов и денежные средства", - отмечается в сообщении.
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происшествия, магаданская область, алтайский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Магаданская область, Алтайский край, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Магаданской области застрелили двух человек

В Магаданской области застрелили двух жителей Алтайского края, возбуждены дела

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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МАГАДАН, 25 авг - РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили два уголовных дела по статье "Убийство" после того, как двое жителей Алтайского края скончались от огнестрельных ранений в поселке Усть-Омчуг, сообщает СУСК России по региону.
"Предварительно установлено, что... между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое жителей Алтайского края получили огнестрельные ранения. Один из потерпевших скончался в результате трех выстрелов в туловище и шею в автомобиле скорой помощи, смерть второго потерпевшего наступила в больнице от огнестрельного ранения передней брюшной стенки на следующее утро. Злоумышленники скрылись с места преступления", - сообщает ведомство.
Дополняется, что в итоге силовики установили местонахождение подозреваемых в убийстве и задержали их.
"Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности местные жители. При силовой поддержке бойцов спецподразделений Управления Росгвардии по Магаданской области подозреваемые задержаны на территории одного из дачных участков на окраине поселка. При них обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, почти полсотни патронов и денежные средства", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияМагаданская областьАлтайский крайРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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