Турагентства Турции не увидели проблем с оформлением пакетных туров россиян
TÜRSAB: у россиян нет проблем с оплатой турпакетов в Турцию на фоне санкций
© iStock.com / MedvedkovВид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле
© iStock.com / Medvedkov
Вид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле . Архивное фото
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Российские туристы на фоне западных санкций могут оплачивать пакетные туры в Турцию внутри России, а другие расходы на курортах - наличными, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
"Наши российские гости, которые приезжают в нашу страну через туроператоров и турагентства, уже оплачивают пакетные туры в своей стране. Другие расходы также могут быть осуществлены наличными", - заявил Баглыкая.
Власти Турции не ожидают серьезных изменений потока российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.