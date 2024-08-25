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Турагентства Турции не увидели проблем с оформлением пакетных туров россиян - РИА Новости, 25.08.2024
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07:02 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/turtsiya-1968310066.html
Турагентства Турции не увидели проблем с оформлением пакетных туров россиян
Турагентства Турции не увидели проблем с оформлением пакетных туров россиян - РИА Новости, 25.08.2024
Турагентства Турции не увидели проблем с оформлением пакетных туров россиян
Российские туристы на фоне западных санкций могут оплачивать пакетные туры в Турцию внутри России, а другие расходы на курортах - наличными, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:02
2024-08-25T07:02
турция
россия
алексей ерхов
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АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Российские туристы на фоне западных санкций могут оплачивать пакетные туры в Турцию внутри России, а другие расходы на курортах - наличными, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Наши российские гости, которые приезжают в нашу страну через туроператоров и турагентства, уже оплачивают пакетные туры в своей стране. Другие расходы также могут быть осуществлены наличными", - заявил Баглыкая. Власти Турции не ожидают серьезных изменений потока российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240822/turizm-1967730310.html
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турция, россия, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Алексей Ерхов, Реджеп Тайип Эрдоган
Турагентства Турции не увидели проблем с оформлением пакетных туров россиян

TÜRSAB: у россиян нет проблем с оплатой турпакетов в Турцию на фоне санкций

© iStock.com / MedvedkovВид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле
Вид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© iStock.com / Medvedkov
Вид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Российские туристы на фоне западных санкций могут оплачивать пакетные туры в Турцию внутри России, а другие расходы на курортах - наличными, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
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"Наши российские гости, которые приезжают в нашу страну через туроператоров и турагентства, уже оплачивают пакетные туры в своей стране. Другие расходы также могут быть осуществлены наличными", - заявил Баглыкая.
Власти Турции не ожидают серьезных изменений потока российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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