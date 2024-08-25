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Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает - РИА Новости, 25.08.2024
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03:31 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/telegram-1968304690.html
Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает
Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает - РИА Новости, 25.08.2024
Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает
Запрос по хештегу Telegram в строке поиска социальной сети Х не выдает никаких ответов на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T03:31
2024-08-25T03:31
азербайджан
франция
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запрос по хештегу Telegram в строке поиска социальной сети Х не выдает никаких ответов на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, передает корреспондент РИА Новости. При этом, например, поиск по хештегу Durov в соцсети производится без видимых проблем. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/telegram-1968303895.html
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азербайджан, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Азербайджан, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает

Запрос по хештегу Telegram в соцсети Х не выдает ответов на фоне ареста Дурова

© Depositphotos.com / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Depositphotos.com / ulyana_andreeva
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запрос по хештегу Telegram в строке поиска социальной сети Х не выдает никаких ответов на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, передает корреспондент РИА Новости.
При этом, например, поиск по хештегу Durov в соцсети производится без видимых проблем.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Telegram появился хештег для поддержки Дурова
03:06
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
 
АзербайджанФранцияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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