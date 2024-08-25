https://ria.ru/20240825/telegram-1968304690.html

Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает

Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает - РИА Новости, 25.08.2024

Поиск по хештегу Telegram в соцсети Х не работает

Запрос по хештегу Telegram в строке поиска социальной сети Х не выдает никаких ответов на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T03:31

2024-08-25T03:31

2024-08-25T03:31

азербайджан

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запрос по хештегу Telegram в строке поиска социальной сети Х не выдает никаких ответов на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, передает корреспондент РИА Новости. При этом, например, поиск по хештегу Durov в соцсети производится без видимых проблем. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/telegram-1968303895.html

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азербайджан, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции