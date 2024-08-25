https://ria.ru/20240825/tela-1968327902.html

На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка

На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 25.08.2024

На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка

У дома на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка, сообщили в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:10

2024-08-25T10:10

2024-08-25T10:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. У дома на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка, сообщили в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры."Обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка", — заявили в прокуратуре.Как добавили в ГСУ СК Москвы, из-за инцидента возбудили уголовное дело.По информации прокуратуры, предварительно, "в квартире находится мужчина 1985 года рождения".

https://ria.ru/20240823/telo-1968173713.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия