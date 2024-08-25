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На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 25.08.2024
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10:10 25.08.2024 (обновлено: 10:54 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/tela-1968327902.html
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 25.08.2024
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка
У дома на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка, сообщили в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:10
2024-08-25T10:54
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происшествия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. У дома на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка, сообщили в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры."Обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка", — заявили в прокуратуре.Как добавили в ГСУ СК Москвы, из-за инцидента возбудили уголовное дело.По информации прокуратуры, предварительно, "в квартире находится мужчина 1985 года рождения".
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка

Прокуратура: на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и малолетнего ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. У дома на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка, сообщили в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры.
«
"Обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка", — заявили в прокуратуре.
Как добавили в ГСУ СК Москвы, из-за инцидента возбудили уголовное дело.
По информации прокуратуры, предварительно, "в квартире находится мужчина 1985 года рождения".
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