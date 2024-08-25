https://ria.ru/20240825/tela-1968327902.html
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 25.08.2024
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка
У дома на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка, сообщили в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:10
2024-08-25T10:10
2024-08-25T10:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. У дома на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка, сообщили в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры."Обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка", — заявили в прокуратуре.Как добавили в ГСУ СК Москвы, из-за инцидента возбудили уголовное дело.По информации прокуратуры, предварительно, "в квартире находится мужчина 1985 года рождения".
https://ria.ru/20240823/telo-1968173713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На юго-востоке Москвы нашли тела женщины и ребенка
Прокуратура: на юго-востоке Москвы нашли тела женщины и малолетнего ребенка