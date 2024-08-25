https://ria.ru/20240825/svoboda-1968336462.html

Экс-член конгресса США обвинила Запад в ограничении свободы слова

Экс-член конгресса США обвинила Запад в ограничении свободы слова - РИА Новости, 25.08.2024

Экс-член конгресса США обвинила Запад в ограничении свободы слова

Задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции доказывает, что Запад ограничивает свободу слова больше, чем когда-либо, заявила РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:28

2024-08-25T11:28

2024-08-25T11:28

в мире

франция

сша

азербайджан

павел дуров

джулиан ассанж

telegram

задержание павла дурова во франции

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ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции доказывает, что Запад ограничивает свободу слова больше, чем когда-либо, заявила РИА Новости бывшая член конгресса США доктор наук Синтия Маккини. Маккини отметила, что в связи с задержанием Дурова обеспокоена тем, что США и Запад ограничивают свободу слова больше, чем когда-либо, используя Францию в качестве плацдарма для этого. "Кроме того, опыт Джулиана Ассанжа показывает нам, что раскрытие военных преступлений США может быть смертельным для владельца платформы, на которой публикуются такие преступления", - сообщила экс-конгрессвумен. Собеседница агентства добавила, что особенно интересно то, что задержание Дурова произошло "как раз перед "выборами" в США". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968300056.html

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