Экс-член конгресса США обвинила Запад в ограничении свободы слова
Экс-конгрессвумен после задержания Дурова обвинила Запад в ограничении свобод
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции доказывает, что Запад ограничивает свободу слова больше, чем когда-либо, заявила РИА Новости бывшая член конгресса США доктор наук Синтия Маккини.
Маккини отметила, что в связи с задержанием Дурова обеспокоена тем, что США и Запад ограничивают свободу слова больше, чем когда-либо, используя Францию в качестве плацдарма для этого.
"Кроме того, опыт Джулиана Ассанжа показывает нам, что раскрытие военных преступлений США может быть смертельным для владельца платформы, на которой публикуются такие преступления", - сообщила экс-конгрессвумен.
Собеседница агентства добавила, что особенно интересно то, что задержание Дурова произошло "как раз перед "выборами" в США".
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.