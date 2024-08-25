https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html

Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 25.08.2024

Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:36

2024-08-25T13:36

2024-08-25T13:52

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

су-25

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ, предоставив видео.Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, уточнили в министерстве. "По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

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Экипажи Су-25 наносят удар по скоплению живой силы и техники ВСУ Экипажи Су-25 ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщило Минобороны России 2024-08-25T13:36 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность