https://ria.ru/20240825/su-25-1968350250.html
Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:36
2024-08-25T13:36
2024-08-25T13:52
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-25
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ, предоставив видео.Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, уточнили в министерстве. "По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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Экипажи Су-25 наносят удар по скоплению живой силы и техники ВСУ
Экипажи Су-25 ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщило Минобороны России
2024-08-25T13:36
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность
Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-25 ударили авиационными ракетами по ВСУ в приграничном районе Курской области