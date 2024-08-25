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СМИ: Стармер в своей речи предупредит британцев о "непопулярных решениях" - РИА Новости, 25.08.2024
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04:32 25.08.2024 (обновлено: 10:56 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/starmer-1968305677.html
СМИ: Стармер в своей речи предупредит британцев о "непопулярных решениях"
СМИ: Стармер в своей речи предупредит британцев о "непопулярных решениях" - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: Стармер в своей речи предупредит британцев о "непопулярных решениях"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит британцев, что ему придется принять непопулярные решения, сообщает газета... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T04:32
2024-08-25T10:56
великобритания
кир стармер
в мире
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит британцев, что ему придется принять непопулярные решения, сообщает газета The Telegraph, которая приводит цитаты из его предстоящей речи."Сэр Кир предупредит "трудящихся", что он должен принять "непопулярные решения", — пишет газета.Как отмечает издание, премьер, подготавливая почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат, заявит, что его правительству в наследство от предыдущего досталась "не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра".По данным газеты, Стармер в своей речи предупредит британское население, что ситуация в стране сначала ухудшится и лишь потом пойдет на улучшение. Согласно исследованию компании Ipsos, половина британских граждан считает, что их страна движется в неверном направлении. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
https://ria.ru/20240824/britaniya-1968186562.html
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великобритания, кир стармер, в мире
Великобритания, Кир Стармер, В мире
СМИ: Стармер в своей речи предупредит британцев о "непопулярных решениях"

Telegraph: Стармер предупредит британцев, что примет непопулярные решения

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем выступлении во вторник предупредит британцев, что ему придется принять непопулярные решения, сообщает газета The Telegraph, которая приводит цитаты из его предстоящей речи.
"Сэр Кир предупредит "трудящихся", что он должен принять "непопулярные решения", — пишет газета.
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Как отмечает издание, премьер, подготавливая почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат, заявит, что его правительству в наследство от предыдущего досталась "не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра".
По данным газеты, Стармер в своей речи предупредит британское население, что ситуация в стране сначала ухудшится и лишь потом пойдет на улучшение.
Согласно исследованию компании Ipsos, половина британских граждан считает, что их страна движется в неверном направлении.
Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
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