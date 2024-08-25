https://ria.ru/20240825/ssha-1968303690.html

СВР рассекретила данные о пренебрежительном отношении США к де Голлю

СВР рассекретила данные о пренебрежительном отношении США к де Голлю - РИА Новости, 25.08.2024

СВР рассекретила данные о пренебрежительном отношении США к де Голлю

Руководство США в годы Второй мировой войны откровенно пренебрежительно относилось к французскому генералу Шарлю де Голлю, это проявилось в том числе в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T03:05

2024-08-25T03:05

2024-08-25T06:06

франция

северная африка

сша

шарль де голль

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148035/07/1480350734_0:267:3523:2249_1920x0_80_0_0_4ca2a7f23aba01a934be72569bdd82d7.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Руководство США в годы Второй мировой войны откровенно пренебрежительно относилось к французскому генералу Шарлю де Голлю, это проявилось в том числе в категорическом нежелании Белого дома ставить лидера Движения Сопротивления в известность о высадке союзников в Северной Африке в 1942 году, свидетельствует рассекреченный архивный документ Службы внешней разведки России, опубликованный Президентской библиотекой.В воскресенье отмечается 80 лет со дня освобождения Парижа от гитлеровских оккупантов. Это произошло в результате восстания парижских подпольщиков.Советские военнопленные и действовавшие в Сопротивлении русские эмигранты внесли значительный вклад в освобождение столицы Франции. А 26 августа 1944 года на Елисейских Полях прошел парад освободителей, в нем участвовал отряд советских партизан под красным знаменем.Президентская библиотека опубликовала фотокопию отправленного 13 ноября 1942 года в Москву из Лондона агентурного сообщения о негативном отношении американцев к де Голлю. Сообщение направил представитель советской внешней разведки в Великобритании Иван Чичаев (оперативный псевдоним "Джон"). Он передал в сообщении то, что услышал в беседе со своим источником информации. "В связи с последними событиями в Северной Африке положение де Голля сильно осложнилось. Американцы не считались с ним и раньше, а теперь открыто противопоставили ему генерала Жиро, вызванного ими из Франции. Показателем отношения американцев к нему являются следующие факты: в период подготовки своего выступления в Северной Африке они не только не консультировались с ним, но даже скрывали от него свои планы", — пересказывал разведчик услышанное от источника.По данным собеседника Чичаева, "Черчилль запрашивал у Рузвельта, можно ли информировать де Голля о предстоящем выступлении союзников в Северной Африке. Рузвельт категорически возразил против этого".Имя Шарля де Голля (1890-1970) тесно связано с победой над нацизмом во Второй мировой войне.Десятого декабря 1944 года де Голль подписал в Москве Договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Францией.Будучи в 1959-1969 годах президентом Франции, де Голль стремился к поддержанию ее престижа как великой державы, к ее самостоятельности в решении важнейших вопросов европейской и мировой политики. Одним из наиболее значительных шагов в этом плане был выход Франции из военной организации НАТО в 1966 году.При оценке ряда крупных международных проблем де Голль придерживался реалистичного подхода, выступал за разрядку международной напряженности (заявление о признании окончательного характера послевоенных германских границ; осуждение агрессии США во Вьетнаме; осуждение нападения Израиля на арабские государства и др.).За годы пребывания Шарля де Голля на посту президента значительное развитие получили советско-французские отношения. В 1966 году де Голль посетил с официальным визитом СССР. В результате переговоров и подписания 30 июня 1966 года советско-французской Декларации был открыт важный этап в истории советско-французских отношений.

https://ria.ru/20240723/filbivshij-1961445314.html

https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html

https://ria.ru/20240616/finlyandiya-1953184823.html

франция

северная африка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, северная африка, сша, шарль де голль, нато, в мире