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Киев потерял более 500 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 25.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968349312.html
Киев потерял более 500 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
Киев потерял более 500 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 25.08.2024
Киев потерял более 500 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 500 военнослужащих и два танка, сообщило в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:29
2024-08-25T13:29
специальная военная операция на украине
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торецк
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 500 военнослужащих и два танка, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 111-й, 129-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Селидово, Галицыновка, Воздвиженка, Тарасовка, Гродовка, Розовка, Торецк, Мемрик и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. По данным министерства, за сутки отражены семь контратак подразделений 100-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 14-й бригады нацгвардии. "Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, два танка, девять автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - уточнили в оборонном ведомстве.
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россия, торецк, вооруженные силы украины, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Торецк, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность
Киев потерял более 500 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

Минобороны: ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек ведет боевую стрельбу - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 500 военнослужащих и два танка, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 111-й, 129-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Селидово, Галицыновка, Воздвиженка, Тарасовка, Гродовка, Розовка, Торецк, Мемрик и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным министерства, за сутки отражены семь контратак подразделений 100-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 14-й бригады нацгвардии.
"Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, два танка, девять автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - уточнили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТорецкВооруженные силы УкраиныКиевБезопасность
 
 
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