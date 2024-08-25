https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968345766.html

ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024

ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:57

2024-08-25T12:57

2024-08-25T12:57

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469663_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_826d80805a659b01a3f66a6bcc15b667.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность