https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968345766.html
ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:57
2024-08-25T12:57
2024-08-25T12:57
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Курской области