https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968341949.html

Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 25.08.2024

Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов боевиков и техники одиннадцати бригад ВСУ в тринадцати населенных пунктах Сумской области и города Сумы,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:13

2024-08-25T12:13

2024-08-25T12:45

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов боевиков и техники одиннадцати бригад ВСУ в тринадцати населенных пунктах Сумской области и города Сумы, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное", — уточнили в ведомстве.В Курской области российские войска нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.За сутки потери ВСУ в боях на Курском направлении составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и 11 боевых бронированных машин.Кроме того, за это время Киев лишился семи автомобилей, артиллерийского орудия, одной единицы инженерной техники, двух станций РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, россия, сумы, безопасность