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Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:13 25.08.2024 (обновлено: 12:45 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968341949.html
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 25.08.2024
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов боевиков и техники одиннадцати бригад ВСУ в тринадцати населенных пунктах Сумской области и города Сумы,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:13
2024-08-25T12:45
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
сумы
безопасность
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов боевиков и техники одиннадцати бригад ВСУ в тринадцати населенных пунктах Сумской области и города Сумы, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное", — уточнили в ведомстве.В Курской области российские войска нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.За сутки потери ВСУ в боях на Курском направлении составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и 11 боевых бронированных машин.Кроме того, за это время Киев лишился семи автомобилей, артиллерийского орудия, одной единицы инженерной техники, двух станций РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, сумы, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумы, Безопасность
Российские войска нанесли удары по ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов боевиков и техники одиннадцати бригад ВСУ в тринадцати населенных пунктах Сумской области и города Сумы, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное", — уточнили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
Вчера, 08:00
В Курской области российские войска нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.
За сутки потери ВСУ в боях на Курском направлении составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и 11 боевых бронированных машин.
Кроме того, за это время Киев лишился семи автомобилей, артиллерийского орудия, одной единицы инженерной техники, двух станций РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияСумыБезопасность
 
 
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