https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968306557.html
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ
Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:06
2024-08-25T05:06
2024-08-25T05:06
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты целей от подразделения воздушной разведки, бронегруппа на БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и огнем из 100-миллиметровой пушки нанесла поражение живой силе ВСУ в лесополосе", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что благодаря разведчикам, осуществлявшим корректировку огня боевых машин в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, прямыми попаданиями удалось уничтожить все выявленные цели. "В то же время штурмовые группы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" подошли на необходимую для атаки дистанцию и, после окончания артподготовки, успешно заняли вражеские позиции", - пояснили в МО.
https://ria.ru/20240825/ka-52-1968306404.html
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россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ
Минобороны: экипажи БМП-3 группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Получив координаты целей от подразделения воздушной разведки, бронегруппа на БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и огнем из 100-миллиметровой пушки нанесла поражение живой силе ВСУ в лесополосе", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что благодаря разведчикам, осуществлявшим корректировку огня боевых машин в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, прямыми попаданиями удалось уничтожить все выявленные цели.
"В то же время штурмовые группы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" подошли на необходимую для атаки дистанцию и, после окончания артподготовки, успешно заняли вражеские позиции", - пояснили в МО.