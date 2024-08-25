https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968306557.html

Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ

Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024

Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ

Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T05:06

2024-08-25T05:06

2024-08-25T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

бмп-3

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8aab21ba01392ad4e142a8e0d93757b.jpg

ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты целей от подразделения воздушной разведки, бронегруппа на БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и огнем из 100-миллиметровой пушки нанесла поражение живой силе ВСУ в лесополосе", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что благодаря разведчикам, осуществлявшим корректировку огня боевых машин в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, прямыми попаданиями удалось уничтожить все выявленные цели. "В то же время штурмовые группы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" подошли на необходимую для атаки дистанцию и, после окончания артподготовки, успешно заняли вражеские позиции", - пояснили в МО.

https://ria.ru/20240825/ka-52-1968306404.html

https://ria.ru/20240824/unichtozhenie-1968257981.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, бмп-3