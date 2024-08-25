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Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968306557.html
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ
Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:06
2024-08-25T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
бмп-3
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты целей от подразделения воздушной разведки, бронегруппа на БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и огнем из 100-миллиметровой пушки нанесла поражение живой силе ВСУ в лесополосе", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что благодаря разведчикам, осуществлявшим корректировку огня боевых машин в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, прямыми попаданиями удалось уничтожить все выявленные цели. "В то же время штурмовые группы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" подошли на необходимую для атаки дистанцию и, после окончания артподготовки, успешно заняли вражеские позиции", - пояснили в МО.
https://ria.ru/20240825/ka-52-1968306404.html
https://ria.ru/20240824/unichtozhenie-1968257981.html
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россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Мотострелки группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ

Минобороны: экипажи БМП-3 группировки войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Получив координаты целей от подразделения воздушной разведки, бронегруппа на БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и огнем из 100-миллиметровой пушки нанесла поражение живой силе ВСУ в лесополосе", - рассказали в МО РФ.
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Уточняется, что благодаря разведчикам, осуществлявшим корректировку огня боевых машин в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, прямыми попаданиями удалось уничтожить все выявленные цели.
"В то же время штурмовые группы мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" подошли на необходимую для атаки дистанцию и, после окончания артподготовки, успешно заняли вражеские позиции", - пояснили в МО.
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