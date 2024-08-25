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В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде - РИА Новости, 25.08.2024
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Хорошие новости
 
14:40 25.08.2024 (обновлено: 14:59 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/spasenie-1968359688.html
В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде
В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде - РИА Новости, 25.08.2024
В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде
Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря возле Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:40
2024-08-25T14:59
хорошие новости
происшествия
черное море
евпатория
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря возле Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. &quot;В ходе надзорного патрулирования в акватории Евпаторийского ГО в километре от берега был замечен сапборд с женщиной и ребенком. Пострадавшие не могли справиться с ветром и волнами&quot;, — говорится в заявлении.Спасатели на катере доставили женщину с ребенком на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
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происшествия, черное море, евпатория, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Черное море, Евпатория, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде

МЧС: в районе Евпатории спасли женщину с ребенком на сапборде

© ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramЖенщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря в районе Евпатории
Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря в районе Евпатории - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря в районе Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря возле Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«

"В ходе надзорного патрулирования в акватории Евпаторийского ГО в километре от берега был замечен сапборд с женщиной и ребенком. Пострадавшие не могли справиться с ветром и волнами", — говорится в заявлении.

Спасатели на катере доставили женщину с ребенком на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
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Хорошие новостиПроисшествияЧерное мореЕвпаторияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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