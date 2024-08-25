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В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде

В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде - РИА Новости, 25.08.2024

В Крыму спасли женщину с ребенком на сапборде

Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря возле Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:40

2024-08-25T14:40

2024-08-25T14:59

хорошие новости

происшествия

черное море

евпатория

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Женщину с ребенком на сапборде спасли в акватории Черного моря возле Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. "В ходе надзорного патрулирования в акватории Евпаторийского ГО в километре от берега был замечен сапборд с женщиной и ребенком. Пострадавшие не могли справиться с ветром и волнами", — говорится в заявлении.Спасатели на катере доставили женщину с ребенком на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html

черное море

евпатория

россия

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2024

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происшествия, черное море, евпатория, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)