https://ria.ru/20240825/sochi-1968364574.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 25.08.2024

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:11

2024-08-25T15:11

2024-08-25T15:11

сочи

экология в россии

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СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в краевом главке МЧС объявляли о неблагоприятных погодных условиях до 25 августа. "Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края: в течение суток 26 августа 2024 г. на территории г. Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении спасателей. Дополняется, что в горах возможны оползни, а в акватории на участке от Магри до Веселого - смерчи. Ранее некоторые арендаторы пляжных территорий рассказывали РИА Новости, что зоны отдыха открыли для купания - шторма в море нет. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи, пляжи для купания открыты сейчас не все. Власти также поясняли агентству, что решение об ограничении купания принимается арендаторами пляжных зон с учетом изменяющихся погодных условий.

https://ria.ru/20240824/nepogoda-1968261994.html

https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html

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сочи, экология в россии