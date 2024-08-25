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В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 25.08.2024
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15:11 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/sochi-1968364574.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 25.08.2024
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:11
2024-08-25T15:11
сочи
экология в россии
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СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в краевом главке МЧС объявляли о неблагоприятных погодных условиях до 25 августа. "Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края: в течение суток 26 августа 2024 г. на территории г. Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении спасателей. Дополняется, что в горах возможны оползни, а в акватории на участке от Магри до Веселого - смерчи. Ранее некоторые арендаторы пляжных территорий рассказывали РИА Новости, что зоны отдыха открыли для купания - шторма в море нет. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи, пляжи для купания открыты сейчас не все. Власти также поясняли агентству, что решение об ограничении купания принимается арендаторами пляжных зон с учетом изменяющихся погодных условий.
https://ria.ru/20240824/nepogoda-1968261994.html
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сочи, экология в россии
Сочи, Экология в России
В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в краевом главке МЧС объявляли о неблагоприятных погодных условиях до 25 августа.
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24 августа, 18:11
«
"Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края: в течение суток 26 августа 2024 г. на территории г. Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении спасателей.
Дополняется, что в горах возможны оползни, а в акватории на участке от Магри до Веселого - смерчи.
Ранее некоторые арендаторы пляжных территорий рассказывали РИА Новости, что зоны отдыха открыли для купания - шторма в море нет. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи, пляжи для купания открыты сейчас не все. Власти также поясняли агентству, что решение об ограничении купания принимается арендаторами пляжных зон с учетом изменяющихся погодных условий.
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