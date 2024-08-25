https://ria.ru/20240825/smi-1968307560.html
СМИ: вылеты из аэропорта Тель-Авива приостановили
СМИ: вылеты из аэропорта Тель-Авива приостановили - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: вылеты из аэропорта Тель-Авива приостановили
Вылеты рейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты "из-за ситуации с безопасностью",... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:40
2024-08-25T05:40
2024-08-25T12:34
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вылеты рейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты "из-за ситуации с безопасностью", сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на управление аэропортов страны."Управление аэропортов Израиля объявило, что из-за ситуации с безопасностью вылетающие рейсы из аэропорта Бен-Гуриона будут задержаны, <…> рейсы, направляющиеся в аэропорт, будут перенаправлены в другие аэропорты", — пишет издание.Отмечается, что управление рекомендовало пассажирам узнавать об изменениях времени вылетов и прилетов рейсов у авиалиний.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968307651.html
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тель-авив, израиль, в мире
Тель-Авив, Израиль, В мире
СМИ: вылеты из аэропорта Тель-Авива приостановили
Times of Israel: вылеты из международного аэропорта Тель-Авива приостановили