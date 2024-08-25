https://ria.ru/20240825/shosse-1968376079.html
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение - РИА Новости, 25.08.2024
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение
Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановлено после того, как водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:37
2024-08-25T16:37
2024-08-25T16:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановлено после того, как водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение на Филатовском шоссе в Москве, движение в районе ДТП было затруднено. "Движение на Филатовском шоссе (перед съездом на ул. Филатов Луг) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/dtp-1968256124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение
Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановили после ДТП