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На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение - РИА Новости, 25.08.2024
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16:37 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/shosse-1968376079.html
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение - РИА Новости, 25.08.2024
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение
Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановлено после того, как водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:37
2024-08-25T16:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановлено после того, как водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение на Филатовском шоссе в Москве, движение в районе ДТП было затруднено. "Движение на Филатовском шоссе (перед съездом на ул. Филатов Луг) восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение

Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановили после ДТП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановлено после того, как водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение на Филатовском шоссе в Москве, движение в районе ДТП было затруднено.
"Движение на Филатовском шоссе (перед съездом на ул. Филатов Луг) восстановлено", - говорится в сообщении.
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