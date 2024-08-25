https://ria.ru/20240825/shosse-1968376079.html

На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение

На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение - РИА Новости, 25.08.2024

На Филатовском шоссе в Москве восстановили движение

Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановлено после того, как водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:37

2024-08-25T16:37

2024-08-25T16:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение на Филатовском шоссе в Москве восстановлено после того, как водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что водитель легковой машины не справился с управлением и наехал на разделительное дорожное ограждение на Филатовском шоссе в Москве, движение в районе ДТП было затруднено. "Движение на Филатовском шоссе (перед съездом на ул. Филатов Луг) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240824/dtp-1968256124.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва