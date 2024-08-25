https://ria.ru/20240825/sever-1968348635.html

ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера"

ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера" - РИА Новости, 25.08.2024

ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:22

2024-08-25T13:22

2024-08-25T13:22

специальная военная операция на украине

россия

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харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Прудянка, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, четыре 122 мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

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Варвара Скокшина

россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность