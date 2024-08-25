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ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера" - РИА Новости, 25.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/sever-1968348635.html
ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера"
ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера" - РИА Новости, 25.08.2024
ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:22
2024-08-25T13:22
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Прудянка, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, четыре 122 мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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волчанск
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 130 военных в зонах действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зонах действий российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Прудянка, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, четыре 122 мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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